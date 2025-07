Russell Crowe è Herman Goering nel teaser trailer ufficiale di Nuremberg

News Cinema

I Premi Oscar Russell Crowe e Rami Malek sono i protagonisti principali di Nuremberg, il film diretto da James Vanderbilt, che sarà presentato in anteprima al prossimo Festival di Toronto. Ve ne mostriamo il teaser trailer ufficiale.

Dopo la presentazione in anteprima mondiale il prossimo mese di settembre al Toronto International Film Festival, arriverà nei cinema americani il 7 novembre Nuremberg, il film diretto James Vanderbilt e tratto dal romanzo "Il nazista e lo psichiatra" scritto nel 2014 da Jack El-Hai. Come si può facilmente intuire dal titolo, sia del film sia del libro, la storia è ambientata nel 1945, all'indomani della sconfitta tedesca nella seconda Guerra Mondiale e della caduta del Terzo Reich.

Nel cuore della Germania sconfitta, lo psichiatra Douglas Kelley (Rami Malek) è incaricato di valutare la sanità mentale dei più grandi criminali del XX Secolo, studiandoli da vicino e sottoponendoli a un'imponente mole di test del secolo per stabilire se i leader nazisti siano mentalmente idonei a essere processati. Ma quando si trova faccia a faccia con Hermann Göring (Russell Crowe), uno degli uomini più potenti del regime nazista, quello che doveva essere un semplice incarico clinico si trasforma in un inquietante duello psicologico con l’uomo che fu la mente dietro l’orrore.



Oltre ai due premi Oscar, Rami Malek e Russell Crowe, il cast principale del film vede la partecipazione anche di Michael Shannon nei panni del procuratore Robert H. Jackson, Leo Woodall, Colin Hanks, John Slattery, Wrenn Schmidt, Mark O'Brien, Lydia Peckham e Richard E. Grant.



Del film è appena arrivato online un primo teaser trailer ufficiale, che vi mostriamo qui sotto: