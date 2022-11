Rumore bianco - White Noise: ecco il trailer ufficiale del film di Noah Baumbach

News Cinema

Adam Driver e Greta Gerwig sono i protagonisti dell'adattamento del celebre romanzo di Don De Lillo che è stato presentato al Festival di Venezia 2022 come film d'apertura, e che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 30 dicembre.

Arriverà in cinema selezionati il 7 dicembre, e sarà poi disponibile in streaming su Netflix dal 30 dello stesso mese.

Parliamo di Rumore bianco - White Noise, il film che porta sullo schermo l'omonimo romanzo di Don DeLillo, uno dei capisaldi della letteratura america contemporanea e uno dei massimi esempi della letteratura post-moderna.

Diretto da Noah Baumbach e interpretato da Adam Driver e Greta Gerwig nei due ruoli principali, affiancati da un cast che comprende Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Edinger, Rumore bianco è stato il film che ha aperto ufficialmente il Festival di Venezia 2022.

Rumore Bianco: Il Trailer Ufficiale del Film -HD

Terribile ed esilarante, poetico e assurdo, ordinario e apocalittico, Rumore Bianco racconta i tentativi di una famiglia americana moderna di affrontare i conflitti della vita quotidiana e allo stesso tempo comprendere i misteri universali dell'amore, della morte e della felicità in un mondo pieno di incertezza.