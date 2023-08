Rosso, bianco e sangue blu, la richiesta bizzarra di Taylor Zakhar Perez ha mandato in crisi il regista

News Cinema

Il regista di Rosso, bianco e sangue blu ricorda la bizzarra richiesta di Taylor Zakhar Perez durante le riprese sul set del film.

Rosso, bianco & sangue blu nasconde alcuni interessanti retroscena e Matthew Lopez, il regista, ne ha confessato uno in una recente intervista con Entertainment Weekly che riguarda Taylor Zakhar Perez, interprete di Alex Claremont-Diaz. Film tratto dall’omonimo romanzo di Casey McQuiston, è diventato rapidamente uno dei titoli di punta dell’estate di Prime Video. La commedia romantica esalta il legame odio-amore tra i due protagonisti, Alex ed Henry, e il regista ha confessato qual è stata la richiesta più bizzarra mossagli da Taylor Zakha Perez sul set che l’avrebbe mandato in crisi.



Rosso, bianco e sangue blu, il regista ricorda la bizzarra richiesta di Taylor Zakha Perez sul set

Disponibile su Prime Video, Rosso, bianco e sangue blu racconta di come il figlio della prima donna presidente degli Stati Uniti e il nipote del re (il principe Henry) da nemici diventino dapprima amici e poi amanti. Durante le riprese del film, Matthew Lopez ha raccontato a Entertainment Weekly di aver vissuto un momento particolarmente imbarazzante sul set, dopo che Taylor Zakhar Perez ha chiesto il suo supporto. Ma per cosa? A quanto pare, l’attore avrebbe chiesto al regista un confronto prima di girare una scena intima con il co-protagonista, poiché titubante a causa della sua peluria. A quel punto Matthew Lopez ha ammesso di aver richiesto la presenza del team beauty come testimoni dell’accaduto:

Entro nella roulotte di Taylor - stiamo girando questo film da circa cinque, sei settimane a questo punto - e Karen guarda Taylor e dice: 'Va bene, digli quello che mi hai detto', e lui dice: 'Io non so se devo radermi o no,'. Io ho pensato, 'La tua faccia?' e lui risponde: "No, tesoro". Allora io dico, 'Va bene, bene, cosa vuoi fare al riguardo?' Lui dice: ‘Guarda e basta, ok?’. Avevo con me la mia parrucchiera e make-up artist come accompagnatrici, perché non volevo che la mia carriera finisse prima di iniziare. A quel punto Taylor cala i pantaloni e mi chiede di controllare. Io rispondo: ‘Stai bene, benissimo!’. […] Non potevo credere che la mia giornata di lavoro fosse iniziata in quel modo. In ogni caso l’ho tranquillizzato.

Per Matthew Lopez, Rosso, bianco e sangue blu è stato il suo primo lungometraggio. In precedenza, però, ha lavorato soprattutto a Broadway come riporta Screen Rant. Nel frattempo il pubblico si interroga su un possibile sequel, argomento già affrontato dal regista.