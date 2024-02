Ron Howard, la figlia Bryce Dallas Howard confessa: "Quand'ero piccola, non voleva che recitassi"

News Cinema

Essere figli d'arte comporta diritti e doveri. Bryce Dallas Howard, star di Argylle e del franchise di Jurassic World, ha svelato che le sarebbe piaciuto recitare sin da bambina. Tuttavia suo padre, il celebre Ron Howard, non glielo avrebbe mai permesso.

Immaginate crescere con un papà come Ron Howard. Si potrebbe pensare che essere figli di un regista Premio Oscar implichi decidere da soli quando e se debuttare nel mondo dello spettacolo. Inclusa nel pacchetto, naturalmente, la certezza di trovare la strada spianata di fronte a sé. Ebbene, per Bryce Dallas Howard le cose non sono andate esattamente così. La 42enne è oggi un'affermata attrice ed è attualmente nelle nostre sale con la spy story Argylle, che la vede protagonista accanto a Sam Rockwell.

L'attrice californiana è il volto della trilogia di Jurassic World, accanto a Chris Pratt, e ha preso parte a molti titoli di successo. Il suo primo ruolo importante arrivò grazie al regista M. Night Shyamalan, che la scelse per il ruolo di Ivy Walker nel thriller The Village. Allora, Bryce era molto giovane: aveva 23 anni. Eppure, intervistata da People, ha confessato che, fosse stato per lei, avrebbe esordito molto prima sul grande schermo.

Penso che se avessi avuto la possibilità di recitare da più giovane, l'avrei colta. Ma non mi è stato permesso di farlo. I miei genitori erano molto fermi su quel punto: non avrebbero sostenuto nessuno che volesse diventare un attore bambino.

Papà Ron Howard e mamma Cheryl Alley, dunque, erano contrari ad indirizzarla sin da piccola verso la carriera di attrice. Eppure l'acclamato regista, oggi 69enne, mosse i primi passi sul set ben prima della consacrazione nella serie cult Happy Days. Quando vestì per la prima volta i panni di Richie Cunningham, l'attore aveva circa vent'anni.

La sua prima esperienza, tuttavia, risale al 1959, all'età di appena 5 anni, in un episodio della serie Ai Confini della Realtà. In seguito, dal 1960 al 1968, interpretò Opie Taylor nella sitcom The Andy Griffith Show. Potrebbe essere proprio per questo che l'artista non ha consentito ai suoi figli di avvicinarsi al mondo della settima arte prima di una certa età. Probabilmente, Howard ha vissuto sulla sua pelle il rovescio della medaglia di una carriera avviata troppo presto.

Il regista e sua moglie, al contrario, hanno spinto i loro figli a maturare esperienze lavorative anche in altri settori, prima di lanciarsi nella recitazione. "Ho iniziato a lavorare come cameriera nei fine settimana in una gastronomia - ha raccontato Bryce Dallas Howard - ed è stato fantastico. Dato che avevo 14 anni, avevo bisogno di ottenere una delega dai miei genitori per essere sul libro paga e, onestamente, ho pensato: 'È fantastico'. "

Dopo questa prima esperienza, l'attrice ha fatto tanti altri lavoretti. Tra questi, babysitter, dog sitter e persino operaia in fabbrica, in una vera e propria catena di montaggio. A posteriori, la star non biasima i suoi genitori per averla incoraggiata a guadagnare i primi soldi cimentandosi in lavori comuni.

Sono davvero felice che lo abbiano fatto perché, quando ho iniziato a recitare, ci ho messo un po' per guadagnarmi da vivere. Per poter dire: 'Oh, okay. Posso effettivamente mantenermi facendo questo.

Bryce ha studiato recitazione presso la Tisch School of the Arts della New York University e ha cominciato prendendo parte a varie produzioni teatrali. Dopo The Village, è apparsa in saghe note e fortunate quali Spider-Man 3 e The Twilight Saga: Eclipse. Degna di menzione anche la sua performance nel primo episodio della terza stagione della serie distopica Black Mirror, nel 2016.

Seguendo le orme paterne, si è messa alla prova anche dietro la macchina da presa. Ha diretto, ad esempio, alcuni episodi della serie The Mandalorian e uno di The Book of Boba Fett. Nel 2024 arriverà su Disney+ Star Wars: Skeleton Crew, ambientata nello stesso arco temporale di The Mandalorian. La Howard figura come regista di qualche episodio anche in questa nuova serie.