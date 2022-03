Ron Howard: il meglio del suo cinema in streaming

News Cinema

L'autore premio Oscar per A Beautiful Mind compie oggi 68 anni. 5 titoli in streaming per celebrare la carriera di uno degli ultimi registi "classici".

Compie oggi 68 anni il grande Ron Howard. Anche se da qualche tempo non sta incontrando il favore del pubblico e della critica come in passato, è innegabile che si tratti di uno dei grandi cineasti del nostro tempo. Col passare dei film e dei successi Ron Howard ha elevato la sua versatilità di cineasta a un qualcosa che va oltre la nozione per lui limitata di “artigiano”. A conti fatti questo regista può a buon diritto essere considerato uno degli ultimi “classici”, in quanto mette sempre le necessità estetiche e narrative dei suoi film prima di tutto. Tra i numerosi lungometraggi che ne hanno decretato la grandezza abbiamo scelto cinque film in streaming che a nostro avviso raccontano anche la volontà di indagare la storia presente e passata dell’America attraverso uno sguardo tutt’altro che conciliatorio. Chiudiamo con il menzionare Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick (2015), potente spettacolo che si è purtroppo rivelato un insuccesso di pubblico ma che risulta il miglior film di Howard da anni a questa parte. Buona lettura.

I migliori film in streaming diretti da Ron Howard

Apollo 13

Ransom - Il riscatto

A Beautiful Mind

Cinderella Man - Una ragione per lottare

Frost/Nixon - Il duello

Apollo 13 (1995)

Il racconto drammatizzato della missione spaziale che non riuscì a raggiungere la Luna a a causa di guasti alla navicella diventa uno spettacolo straordinario. Apollo 13 viene diretto da Howard con una potenza che lo eleva allo status di autore. Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris e altri caratteristi di spessore compongono un cast “stellare”. Due Oscar tecnici e la nomination per il miglior film dell’anno. Non quella per la regia, assurdità da parte dell’Academy. Messa in scena vibrante per un film dalle emozioni fortissime. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ransom - Il riscatto (1996)

Un film profondamente inquietante, che racconta come il capitalismo americano e il suo way of life siano costruiti molto spesso su basi oscure, traballanti. Dietro la confezione del genere Ransom - Il riscatto riflette sulla nostra società senza compromessi. Mel Gibson, Gary Sinise, Rene Russo e Lili Taylor sono i protagonisti di questo thriller avvincente e doloroso, che ribalta i ruoli con una precisione drammatica sconcertante. Grande sceneggiatura di Richard Price. Uno dei migliori film di Ron Howard, non riconosciuto quanto i suoi più celebrati eppure meritevole quanto loro. Disponibile su Netflix.

A Beautiful Mind (2001)

Il biopic dedicato al genio matematico di John Nash affetto da schizofrenia permette a Howard di mettere la sua visione al servizio di un melodramma di potenza emotiva inusitata. Le interpretazioni di Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris e Paul Bettany sono perfette, e consentono ad A Beautiful Mind di diventare spettacolo dell’anima e dei sentimenti di primissima qualità. Un film con molti twist narrativi tutti molto ben orchestrati. Arrivano l’Oscar per il miglior film e quello per la regia ad Howard. Un riconoscimento meritato per un film di sicuro impatto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Cinderella Man - Una ragione per lottare (2005)

Cinderella man - Una ragione per lottare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Pochi film hanno raccontato la Grande Depressione con tale aderenza emotiva ma anche con la rappresentazione della dignità umana di fronte alle difficoltà. Cinderella Man è il Furore dell'era moderna, e Jim Braddock interpretato da Russel Crowe un John Doe contemporaneo, che cade ma non si arrende e continua a combattere. Spettacolo straordinariamente orchestrato per un film sportivo emozionante, intimo, doloroso. Un Paul Giamatti perfetto a supporto (nomination all’Oscar) e Renee Zellweger aiutano il protagonista ad eccellere. Il nostro film preferito di Howard, ogni volta che lo rivediamo - e succede spesso - la lacrima ci scappa inevitabile…Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Frost/Nixon - Il duello (2008)

Il racconto della famosa intervista televisiva che cambiò il modo di vedere la televisione negli Stati Uniti viene messo in scena da Howard come un western psicologico, uno scontro tra personalità opposte eppure molto simili. La sceneggiatura di Peter Morgan è perfetta per elevare al massimo le prove maiuscole di Frank Langella e Michael Sheen, con un cast di grandi comprimari a supporto. Frost/Nixon - Il duello è forse il film più personale e sentito di Ron Howard, un dramma umano che nasconde fantasmi dietro ogni frase pronunciata, dietro ogni domanda sussurrata. Arrivano le nomination all’Oscar per film, regia, sceneggiatura e a Langella. Opera da rivedere e ammirare. Lucida come poche altre che raccontano il giornalismo. Disponibile su Rakuten TV.