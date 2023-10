Romics XXXI, un incontro aspettando Saw X alla Fiera di Roma

News Cinema

Saw X sarà in sala dal 25 ottobre, ma un panel previsto per sabato 7 ottobre al Romics presso la Fiera di Roma si occuperà di renderci più dolce... l'attesa di un terrificante ritorno!

La minaccia dell'Enigmista non avrà mai fine: Saw X è dietro l'angolo, sarà in sala dal 25 ottobre 2023, così il Romics alla Fiera di Roma gli dedica un panel nel weekend. La manifestazione crossmediale è partita il 5 ottobre e avrà termine domenica 8, coinvolgendo un gran numero di ospiti e proponendo tante occasioni di approfondimento per chi ama fumetti, cinema, serie tv e giochi. Per saperne di più, ricordate che programma e altre informazioni sono sempre disponibili sul sito ufficiale del Romics: romics.it.

Saw X si avvicina e il Romics si prepara con un panel