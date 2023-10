Romics XXXI, l'arte di Tim Burton celebrata in Romics da Paura

News Cinema

Il panel "Romics da Paura - Da Nightmare Before Christmas alla Famiglia Addams" celebrerà l'arte di Tim Burton sabato 7 ottobre al Romics, presso la Fiera di Roma, con vari ospiti.

In 40 anni la carriera di Tim Burton, cominciata nell'animazione e proseguita con un cinema dal vero visionario (che non l'ha mai dimenticata), ha generato capolavori della settima arte che un panel del Romics, alla Fiera di Roma dal 5 all'8 ottobre, si propone di celebrare. Nell'ambito della manifestazione crossmediale, sabato 7 ottobre infatti è previsto un incontro proprio per parlare del papà di Jack Skeletron (o Skellington in originale).

