Mercoledì Addams si scatena nel primo trailer della serie tv di Netflix

Diretta e prodotta da Tim Burton, la serie sarà disponibile in streaming questo autunno.

Nuvole di tempesta si addensano sulla Nevermore Academy, e questo è solo il meno preoccupante dei problemi. Dopo il ritratto di famiglia pubblicato poche ore fa, Netflix torna a deliziare gli spettatori in attesa di Mercoledì, la serie di Tim Burton basata sulla mitica famiglia Addams, diffondendone il primo trailer in italiano. E, per la ghiotta occasione, il servizio streaming ha ristretto al periodo autunnale la finestra temporale entro la quale gli otto episodi prodotti saranno finalmente disponibili.





La trama e il cast di Mercoledì

Ora descritta come un mystery con toni investigativi e soprannaturali, Mercoledì ripercorre gli anni di Mercoledì Addams (interpretata dall'ex star di YOU Jenna Ortega) come studentessa presso la Nevermore Academy, lo stesso istituto un tempo frequentato dai suoi genitori Gomez e Morticia Addams (Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones). La serie segue i tentativi della ragazza di padroneggiare le sue abilità paranormali, di sventare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la comunità locale e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto questo mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore.

Scritta dagli ideatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, e da loro prodotta a livello esecutivo con Burton, regista di quattro episodi, Mercoledì coinvolge anche gli attori Isaac Ordonez nel ruolo di Pugsley Addams, Gwendoline Christie (The Sandman, Il Trono di Spade) della preside Larissa Weems, Jamie McShane (Avvocato di difesa) dello sceriffo Donovan Galpin, Percy Hynes White (The Gifted) di Xavier Thorpe, Hunter Doohan (Your Honor) di Tyler Galpin, Emma Myers di Enid Sinclair, Joy Sunday di Bianca Barclay, Naomi J Ogawa di Yoko Tanaka, Moosa Mostafa di Eugene Ottinger, Georgie Farmer (Treadstone) di Ajax Petropolus, Riki Lindhome (Another Period) della Dott.ssa Valerie Kinbott e la star de La famiglia Addams Christina Ricci di un misterioso personaggio del quale al momento si conosce solo il nome, Marilyn Thornhill.