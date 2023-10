Romics XXXI, l'arte di Hayao Miyazaki ammirata e discussa in un panel alla Fiera di Roma

News Cinema

Siamo tutti in attesa del suo ultimo Il ragazzo e l'airone, ma comunque il maestro dell'anime Hayao Miyazaki è amato da molti appassionati di cinema: normale che venga celebrato anche al Romics XXXI alla Fiera di Roma, con un panel dove si discuterà della sua lunga carriera.

Il ragazzo e l'airone, nuova fatica dello Studio Ghibli e di Hayao Miyazaki, sarà nei cinema italiani dal 1° gennaio 2024 per Lucky Red, e non potrebbe esserci occasione migliore per discutere di questa pensione per nostra fortuna sempre rimandata: nel corso della XXXI edizione della fiera crossmediale Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 5 all'8 ottobre, si terrà un panel critico proprio per ripercorrere la carriera di Hayao.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del Romics.

Al Romics XXXI il panel "Il cinema di Hayao Miyazaki. Tra passato, presente (e futuro)"

"E futuro", perché come ha precisato il producer Toshio Suzuki dello Studio Ghibli, Hayao Miyazaki non solo è tornato dalla pensione per dirigere Il ragazzo e l'airone, ma non riesce proprio a smettere di pensare a nuove storie e nuove direzioni. In nome di questa indomabilità, al Romics XXXI venerdì 6 ottobre alle 13:30, presso il Padiglione 5 Palco Movie Village della Fiera di Roma, Alessandro Falciatore di AnimeClick modererà il panel "Il cinema di Hayao Miyazaki. Tra passato, presente (e futuro)", discutendo con Matteo Caronna (Terre Illustrate), Francesco Chiatante, Alessandra Richetto (AnimeClick) e Italo Scanniello (AnimeTeaTime) di una lunga carriera, cominciata in tv e approdata al cinema con il suo esordio alla regia Lupin III - Il castello di Cagliostro nel 1979. Da allora, Miyazaki ha trovato un posto nel cuore di molti amanti del cartoon, arrivando a conquistare (tardivamente) l'Occidente con l'Oscar ottenuto per La città incantata.