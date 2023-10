Romics XXXI, Claudio Bisio presenta L'ultima volta che siamo stati bambini

News Cinema

Claudio Bisio sarà ospite di un incontro al Romics, presso la Fiera di Roma, domenica 8 ottobre: l'occasione è la presentazione del suo esordio alla regia, L'ultima volta che siamo stati bambini.

Alla fine Claudio Bisio ha ceduto alla tentazione di cimentarsi con la regia, per L'ultima volta che siamo stati bambini, in sala dal 12 ottobre: Bisio, che nel film ha anche un ruolo, ne parlerà al Romics presso la Fiera di Roma, in un incontro previsto domenica 8 ottobre, l'ultimo giorno della manifestazione crossmediale iniziata il 5 del mese. Di cosa parla il lungometraggio? Dove si svolgerà l'incontro? Per ulteriori informazioni vi invitamo sempre a consultare il sito ufficiale del Romics.

Claudio Bisio ospite al Romics per L'ultima volta che siamo stati bambini