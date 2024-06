Roma On Fire: lo Show che riporta gli ospiti nell’Antica Roma a Cinecittà World

News Cinema

Il nuovo spettacolare live show serale di Roma World che promette di incendiare le notti della Capitale, con 30 artisti in scena, tra gladiatori, legionari e bighe, fino all’incendio finale di Roma.

Chi abita a Roma e dintorni, sa bene che tra le innumerevoli attività estive che offre la Capitale c'è Cinecittà World con i suoi parchi. Il classico divertimento con le giostre, più o meno adrenaliniche, e gli spettacoli che intrattengono grandi (acrobazie in auto) e piccini (trucchi di magia), è affiancato nel periodo estivo dal rinfrescante Aqua World con le sue piscine. Il viaggio nel tempo, però, è l'area adiacente Roma World. Di forte attrattiva anche per i turisti italiani e stranieri, il parco offre un nuovo spettacolo serale chiamato Roma On Fire (foto in alto di Roberto Ceccaroni), un live show che promette di incendiare le notti della Capitale, con 30 artisti in scena, tra gladiatori, legionari e bighe, fino all’incendio finale di Roma.

Per tutta l’estate, nella maestosa cornice del set cinematografico del Film Ben Hur e della serie di imminente uscita Those About to Die, arena di sabbia e marmo che riproduce il Circo Massimo, va in scena uno spettacolo rievocativo unico in Italia, che trasporta gli ospiti al tempo dell'Antica Roma.

A cosa sareste disposti a rinunciare per la persona che amate? Il Generale Massimo, rientrato a Roma dalle vittoriose campagne nelle province, scopre che la sua amata è stata fatta schiava. Ne implora la grazia all’Imperatore, che si rende disponibile a concederla, ma solo se Massimo sarà pronto a sacrificare per Lei la sua stessa vita.

"Roma On Fire è la Storia, con la S maiuscola che prende vita" dichiara Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa, "uno show immersivo pensato per i milioni di turisti che visitano Roma e non vedono l’ora di vivere le emozioni e la grandiosità dell’antica Roma che hanno sempre visto sul grande schermo. Dalla sfilata delle Legioni alla corsa delle Bighe, dai combattimenti tra Gladiatori all’incendio di Roma, gli ospiti si troveranno catapultati nel loro immaginario cinematografico”.

La serata di Roma On Fire è un’esperienza totalizzante che comincia con la visita del villaggio dei Legionari, immerso nella natura, e prosegue con la cena tipica in Taberna, ed il suo Menù del Gladiatore, lo spettacolo dal vivo e, per chi vuole viverla fino in fondo, la possibilità di pernottare in tenda nel Castrum, ovvero l’Accampamento dei Legionari.

Roma On Fire, curato da Giovanni De Anna, è incluso nel Parco a tema Roma World, il secondo parco realizzato ed aperto da Cinecittà World. Roma World è l’experience park in cui gli ospiti vivono una giornata da Antichi Romani, tra Spettacoli di Gladiatori, Show di Falconeria, percorsi nella natura, da soli o con il Tour Botanico, shopping nell’Antico Mercato, giochi per i bambini e contatto con gli Animali della Fattoria. Ogni dettaglio contribuisce a ricreare l'autenticità del passato.