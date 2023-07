Robots, la commedia sci-fi con Shailene Woodley e Jack Whitehall è su Prime Video

News Cinema

Su Prime Video è arrivato Robots, commedia sci-fi ambientata in un'America del prossimo futuro. Scopriamone insieme trama, data d'uscita e qualche curiosità.

Come già in Io, Robot, dove le macchine sostituivano gli esseri umani in gran parte dei lavori più faticosi o pericolosi, anche nella nuova commedia disponibile su Prime Video da ieri, 17 luglio, ritroviamo una tematica molto simile. Infatti, in Robots, commedia sci-fi con protagonisti Jack Whitehall e Shailene Woodley, assistiamo alla rivolta dei doppelganger robot della coppia di truffatori, i quali, dopo aver sfruttato a lungo per il loro tornaconto personale le loro versioni robot, ne assistono alla fuga romantica, con tanto di furto di identità.

Robots, disponibile su Prime la commedia sci-fi con Jack Whitehall e Shailene Woodley

Scritta e diretta da Art Hines e Casper Christiensen, Robots è un'irriverente sci-fi comedy, ambientata in un mondo iper tecnologico: Charles (Jack Whitehall) è un donnaiolo che sfrutta abilmente il suo robot, dalle sembianze umane identiche alle sue, per sedurre e conquistare la ragazza di turno, in modo da evitare i convenevoli iniziali e le prime uscite di coppia. La sua nuova "vittima" è Elaine (Shailene Woodley), la quale a sua volta fa uso della medesima tecnica di Charles e manda avanti il suo clone robotico. Le due macchine si ritrovano, così, al primo appuntamento e finiscono con l'innamorarsi davvero l'uno dell'altra. Da lì, il passo successivo è breve: ribellarsi ai padroni umani e fuggire insieme per vivere liberamente il loro amore. Quando Charles ed Elaine scoprono della fuga dei loro doppelganger, decideranno di unire le forze per ritrovarli ed eliminarli per sempre. Ma, affinché il loro piano abbia davvero successo, due insensibili ed egoisti esseri umani come loro dovranno imparare a mettersi in gioco e a fidarsi l'uno dell'altra. Ci riusciranno?

Poco dopo l'uscita del trailer del film, Jack Whitehall ha dichiarato che Robots "non è la solita convenzionale rom-com" e che con la sua co-star è stato davvero divertente poter interpretare due diverse versioni dello stesso personaggio. Il film è ispirato al libro di Robert Scheckley del 1978, The Robot Who Looked Like Me e riprende una tematica che in questi giorni è più scottante che mai - la sostituzione degli esseri umani con l'AI o con le macchine in determinati ambiti, lavorativi e non - declinandola nelle sfumature di una rom-com sui generis. Il regista si è detto entusiasta di aver affidato la parte a Woodley e Whitehall. In un'intervista del 2021 a Deadline, infatti, ha affermato:

"In questo preciso momento abbiamo bisogno più che mai di commedie e non avrei potuto essere più felice di avere Shailene e Jack collaborare per interpretare i protagonisti del film"

Shailene Woodley è nota al pubblico, soprattutto, per il ruolo di Amy Juergens nella serie tv La Vita Segreta di una teenager americana, mentre sul grande schermo il successo è arrivato con la saga young adult fantasy Divergent e l'adattamento del romanzo di John Green Colpa delle Stelle. Uno dei ruoli di maggior successo è stato anche quello nella miniserie in due stagioni di Big Little Lies - Piccole grande bugie. Jack Whitehall è stato tra i protagonisti di Lo schiaccianoci e i Quattro Regni, sequel della favola tradizionale natalizia con protagoniste Keira Knightley e Mackenzie Foy. Robots è disponibile da oggi, 17 luglio, su Prime Video