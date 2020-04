Robinson Crusoe e l'animazione europea competitiva di Ben Stassen

News Cinema

L'adattamento scanzonato di Robinson Crusoe è uno dei film di Ben Stassen, autore belga anche di Il castello magico, Sammy e Rex un cucciolo a palazzo.

Robinson Crusoe è uno scanzonato film di animazione che rilegge il romanzo di Daniel Defoe, considerato uno dei primi romanzi nella concezione contemporanea di quella forma letteraria. Robinson Crusoe è una produzione belga codiretta da Vincent Kesteloot e Ben Stassen, realizzata dalla nWave fondata a Bruxelles dallo stesso Stassen nel 1994. La particolarità di questo film così come tutti gli altri animati da questo studio è la qualità tecnica della produzione, tra le poche in Europa in grado di ergersi con una certa dignitosa competitività con rivali del calibro di Pixar, DreamWorks Animation, Sony Animation, Illumination Entertainment (che per la cronaca si appoggia ai francesi studi MacGuff).



Robinson Crusoe: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Per dieci anni, dal 1997 al 2007, Stassen e il suo gruppo hanno realizzato cortometraggi, per poi lanciarsi nel concepimento del primo lungometraggio nel 2008, Fly Me to the Moon 3D, inedito nelle sale italiane. Sarebbe ingiusto sottolineare solo la professionalità della tecnica, perché in effetti i due lungometraggi successivi, noti anche in Italia, hanno presentato un personaggio ben accolto dagli spettatori più piccoli, cioè la tartaruga Sammy, in Le avventure di Sammy (2010) e Sammy 2 - La grande fuga (2012): l'eco della Pixar e del "ciao, bello!" di Alla ricerca di Nemo c'era, ma solo per marketing, dato che le vicende avevano una loro personalità. Nel 2013 apprezzammo non poco Il castello magico, un'elegante produzione dove si raccontava di un gattino alle prese con un vulcanico simpatico scienziato pazzo, nella sua casa di meraviglie.

Robinson Crusoe del 2016 in effetti non è nemmeno l'ultimo lavoro della nWave, che è sopravvissuta nella giungla complessa della produzione animata per famiglie grazie ai finanziamenti di StudioCanal. Ultimamente queste storie corali, fatte di comprimari allegri, psicologie non troppo banali e buon livello di dettaglio in animazione e recitazione, hanno preso vita anche con Bigfoot Junior (2017) e Rex - Un cucciolo a palazzo (2019). Emergenza Coronavirus permettendo, attendiamo la prossima fatica di Stassen e soci, un'avventura ambientata nella preistoria.