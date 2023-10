Robert Pattinson, lo stress del suo lavoro e la paura dell'umiliazione

News Cinema

In una intervista rivelatrice, Robert Pattinson racconta lo stress del suo lavoro e la paura di non essere mai abbastanza.

Sul carattere di chi nella vita sceglie di fare l'attore c'è tutta una fenomenologia: per molti è un modo per liberarsi dalla timidezza, esponendosi in modo estremo, per altri è l'esibizione di un ego larger than life, per altri è un mestiere come un altro che richiede studio e disciplina. Molti di loro, però, soffrono di forti insicurezze, derivate sia dalla precarietà del lavoro che dal giudizio altrui, a cui sono costantemente esposti. Paure che Robert Pattinson, nonostante il successo di cui gode, ha raccontato di soffrire parecchio, durante un'intervista con Jordan Firstman, sceneggiatore e comico americano, per la rivista Interview.

Robert Pattinson e le paure di un attore

Durante la chiacchierata con Firstman, Pattinson si è messo a nudo, rivelando una fragilità e una sensibilità che si potevano probabilmente già intuire dalla scelta dei suoi ruoli e dalla figura non esattamente solare. Ad esempio ha così spiegato il motivo per cui non fa mai cose che non lo convincono al cento per cento: "Ho una profonda, profonda paura dell'umiliazione. In fondo sai che è tua responsabilità. Puoi dire che è una sceneggiatura di merda o che il regista è una testa di, e bla bla bla, ma alla fine a nessuno interessano i motivi. Tu sei quello che la gente dirà che fai schifo. E la maggioranza delle persone dirà che fai schifo anche quando hai fatto del tuo meglio". Quanto all'approccio al suo lavoro, Pattinson è altrettanto pessimista: "Pensi costantemente che passerai la maggior parte della tua vita disoccupato e disperato e sentendoti un completo fallimento. Penso che la vita sia proprio questo (ha concluso con una risata)". A questo punto Firstman ha commentato che molte persone che lavorano nel mondo dello spettacolo vivono questa sensazione di non essere mai abbastanza, mentre altri sono contenti di quel che hanno e Pattinson ha risposto: "Non so, la sensazione è quella di essere al proprio massimo la maggior parte delle volte in cui lavori e sei occupato solo per tre mesi. Ed è la cosa più stressante al mondo". Ovviamente l'attore si riferisce al competitivo mondo di Hollywood, che lo ha costretto in passato anche a diete drastiche per rientrare nei canoni estetici richiesti. Tanto che, ha detto, gli crea problemi anche fare alcune interviste, visto che "è imbarazzante dover rispondere a domande sui tuoi metodi di allenamento perché ci sarà sempre qualcuno più in forma di te".