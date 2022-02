Robert Downey Junior sarà il mitico Parker, il ladro della serie di libri hard-boyled

News Cinema

Robert Downey Junior torna a collaborare con Shane Black, che lo ha diretto in Iron Man 3 e Kiss Kiss, Bang Bang. I due riporteranno in vita il personaggio di Parker, ladro nato dalla fantasia dello scrittore Donald E. Westlake e già portato al cinema da attori celebri.

A chi ormai identifica Robert Downey Junior principalmente con Tony Stark alias Iron Man, dobbiamo ricordare che l'attore ha fatto anche molto altro prima del boom dei cinecomic, e che a rilanciarlo dopo un periodo di assenza dai set per qualche dipendenza è stato il delizioso Kiss Kiss, Bang Bang . A dirigere l'action comedy ci aveva pensato Shane Black, regista anche di Iron Man 3, di The Nice Guys e di The Predator, tutti e tre inferiori, secondo noi, a Kiss Kiss, Bang Bang. La notizia di oggi è che Downey Junior e Black riuniranno le forze per riportare al cinema il personaggio di Parker, un'icona del genere hard-boiled.

Chi è Parker?

Parker è nato dalla fantasia dello scrittore statunitense Richard Stark (pseudonimo di Donald E. Westlake), che lo ha reso protagonista di una serie di romanzi cominciata con "Anonima Carogne". Pubblicato nel 1962, da noi il libro è arrivato nel 1971. Parker è un ladro con un suo rigido codice morale che nel romanzo che apre la serie (composta da altri 23 libri) viene tradito dalla moglie e dal suo complice. Il personaggio è arrivato più volte sul grande schermo. Nel 1967, ad esempio, è stato protagonista di Senza un attimo di tregua di John Boorman. Lo interpretava Lee Marvin. Lo stesso anno Alain Cavalier ha tratto Una notte per cinque rapine da "La notte brava di Parker". L'anno seguente il furfante è tornato al cinema ne I sei della grande rapina, film di Gordon Flemyng con Jim Brown (da "Parker, il rischio è la mia droga"). Nel 1998 Parker ha avuto il volto e l'energia di Mel Gibson in Payback di Brian Helgeland. Ricordiamo infine Organizzazione Crimine con Robert Duvall, che ha preso ispirazione da "Liquidate quel Parker!" e, ovviamente, Parker (2003) di Taylor Hackford, con Jason Statham e Jennifer Lopez.

Tornando al film con Robert Downey Junior, è probabile che abbia qualcosa in comune con Kiss Kiss, Bang Bang, perché anche il protagonista di quest'ultimo, come Parker, era un ladro, anche se di minor peso. Siamo curiosi di scoprire che tono avrà il film: se sarà serioso e cinico (come le migliori opere hard-boiled) o se invece conterrà un po’ di umorismo.