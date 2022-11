Robert Downey Jr. racconta Robert Downey Sr. in un documentario su Netflix

News Cinema

In "Sr.", Robert Downey Jr. affronta la malattia di suo padre e il rapporto con lui, ribelle cineasta indipendente: un documentario girato negli ultimi giorni di Robert Downey Sr. Ecco il trailer.

Ha fatto probabilmente notizia solo per i più cinefili la morte lo scorso anno di Robert Downey Sr., padre del ben più celebre Robert Downey Jr.: cineasta indipendente alternativo, alfiere della controcultura tra gli anni Sessanta e Settanta, il padre viene raccontato dal figlio (e con il figlio) nel documentario Sr., che sarà all'inizio di dicembre su Netflix. Possiamo mostrarvi il trailer ufficiale. Leggi anche Robert Downey Sr. è morto a 85 anni, addio al papà regista di Rober Downey Jr.

Sr., gli ultimi giorni di Robert Downey Sr. con Robert Downey Jr.

Amore, un fortissimo legame e allo stesso tempo un rapporto conflittuale, una crescita segnata da ritmi e vita scapestrati, compreso il contatto con le droghe. È noto che il rapporto tra Robert Downey Jr. e Robert Downey Sr. non è stato mai idilliaco, eppure - come si era spesso intuito dall'atteggiamento particolare mostrato dall'ex-Tony Stark del Marvel Cinematic Universe - l'importanza e il peso del babbo hanno segnato la vita di Robert, che ha voluto recuperare qualcosa di quella potente scintilla nel documentario Sr., in streaming su Netflix all'inizio del mese prossimo.

Il film, diretto dal documentarista Chris Smith e naturalmente coprodotto dallo stesso Downey Jr., è di fatto "condotto" da quest'ultimo, che indaga sull'apporto di suo padre al cinema indipendente, intervistando personaggi di rilievo come Paul Thomas Anderson e Alan Arkin.