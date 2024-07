Robert Downey Jr. prima di Iron Man poteva essere un altro supereroe Marvel, anzi... un supervillain

News Cinema

Prima di ottenere il ruolo di Tony Stark in Iron Man, una parte che gli ha cambiato la vita e riavviato la carriera, Robert Downey Jr. aveva sfiorato un altro ruolo nell'universo Marvel. Indizio? C'entrano i Fantastici 4...

È storia più che nota: la carriera di Robert Downey Jr. è ripartita con l'Iron Man del 2008 diretto da Jon Favreau, simbolicamente anche inizio del Marvel Cinematic Universe. Deadline ci fa notare che in uno speciale dedicato ai 15 anni del lungometraggio, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige e Favreau avevano rivelato che l'attore si era avvicinato al mondo Marvel in un contesto diverso, sfiorando la parte di un supercattivo in uno dei film di quel periodo. Di quale lungometraggio parliamo? Leggi anche Iron Man, a Robert Downey Jr. non dispiacerebbe indossare ancora una volta l’armatura

Robert Downey Jr. poteva essere il Doctor Doom nei Fantastici Quattro

I Fantastici 4 torneranno nel 2025, però in questo caso non parliamo del prossimo reboot, bensì del Fantastici 4 del 2005, diretto da Tim Story per la Fox. In quegli anni Robert Downey Jr. si stava riprendendo da un periodo che ne aveva offuscato la stella: tra problemi giudiziari e di dipendenze varie, gli anni della nomination all'Oscar per Charlot nel 1993 sembravano alle spalle. Come lo stesso Robert ha dichiarato scherzando al NYT Magazine, c'era stato un film che aveva sbloccato la fiducia della Disney nei suoi confronti, Shaggy Dog - Papà che abbaia...non morde (2006), dove non era nemmeno il protagonista, ma che portò a termine senza escandescenze. Eppure in quegli anni la Disney non aveva ancora comprato la Marvel, per cui la sua nomea di personaggio difficile e problematico non gli apriva tutte le porte, anzi. Poco prima di sostenere il provino per Tony Stark in Iron Man, Downey Jr. sfiorò quello di Doctor Doom nel citato film. Favreau e Feige ricordano:

FAVREAU: Mi ricordo che lo avevate incontrato già tipo per Doctor Doom o cose del genere, in un altro progetto. Se non sbaglio si era presentato per Fantastici Quattro, quindi tutti sapevano chi fosse. [...] Fu il pezzo del puzzle che fece funzionare tutto. Mi ricordo che ero lì seduto con lui e mi dissi: ha quella scintilla giusta negli occhi, è pronto. Eravamo nel tuo ufficio, indicavamo la sua foto e ci dicevamo: dobbiamo far funzionare questa cosa. Una volta che divenne lui, la mia vita fu assai più facile, perché era la voce del personaggio. E così a uno a uno trovavamo gli altri membri del cast, perché ora era diventata una cosa interessante.

FEIGE: Quel tono che tu e Robert avete scoperto in quel film, direi che è diventato la chiave di quello che il Marvel Cinematic Universe è. Mi ricordo che più avanti ci sono stati momenti difficili, e dicevo a Robert: non saremmo in questo casino se non fosse per te! Davvero, non ci sarebbe lo studio se non fosse per lui. [i Marvel Studios nacquero dopo l'acquisizione della Disney nel 2009, prima la Marvel concedeva le licenze alle major, senza occuparsi direttamente della produzione dei film, ndr]