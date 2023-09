Robert de Niro NON si trasformerà in Travis Bickle di Taxi Driver per uno spot pubblicitario inglese

News Cinema

Smentita la notizia, circolata giorni fa, che Robert De Niro tornerà ad essere Travis Bickle di Taxi Driver in uno spot pubblicitario di Uber in territorio britannico.

Robert De Niro non tornerà a indossare i panni di Travis Bickle di Taxi Driver né pronuncerà la frase cult "Are you talkin' to me?" (Stai parlando con me?) in uno spot pubblicitario inglese. Ad annunciarlo è il suo portavoce, che smentisce così una notizia circolata nei giorni scorsi che è rimbalzata dal web al cartaceo, dalla radio alla televisione.

L'ira di Paul Schrader e la smentita

Quando qualcuno ha scritto che Robert De Niro, per promuovere il servizio Uber, avrebbe parlato allo specchio di una misera stanzetta prima di diventare un violento vendicatore, i fan dell'attore hanno accusato il colpo. A manifestare il proprio disappunto sui social sono stati in molti, a cominciare da Paul Schrader, che ha scritto su Facebook: "Aia, la ragione per cui Bob farà questo spot va al di là della mia comprensione. Non l'ho ancora visto e sarebbe una fortuna non vederlo mai". L’ira del regista è comprensibile, perché è stato lui ,nei lontani anni ’70, a scrivere la sceneggiatura di Taxi Driver, per poi firmare il copione del film che ha portato l'attore alla vittoria del suo secondo Oscar, che sarebbe Toro Scatenato, sempre diretto da Martin Scorsese.

Uber, per fortuna, è corsa ai ripari, salvando l’onore di Robert De Niro. In un comunicato della società si legge che, alla fine dell’anno, andrà effettivamente in onda sulle reti tv britanniche uno spot con protagonista l’attore, ma che Taxi Driver non c'entra nulla.

Robert De Niro e Martin Scorsese fanno dieci

Il 19 ottobre vedremo Robert De Niro in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, dove recita accanto all'altro attore feticcio del regista, e cioè Leonardo DiCaprio. Entrambi sono superlativi nel film: il secondo nei panni di un giovane uomo non particolarmente intelligente e il primo nelle vesti di suo zio, uno spietato imprenditore agricolo che mira a impossessarsi delle terre dei nativi, in cui si cela il petrolio.

Killers of the Flower Moon è stato presentato fuori concorso all’ultimo Festival di Cannes e segna la decima collaborazione fra De Niro e il buon Martin. Godiamoci ancora una volta il trailer.