Riunione di famiglia: in esclusiva il trailer italiano e il poster del terzo capitolo di Non sposate le mie figlie

News Cinema

Una Riunione di famiglia ovviamente destinata a finire in maniera tanto catastrofica quanto divertente. In anteprima esclusiva, ecco il poster e il trailer italiani del terzo capitolo della serie comica francese Non sposate le mie figlie, in sala il 1 dicembre per 01 Distribution.

Una saga giunta al terzo capitolo che non smette di far ridere, quella di Non sposate le mie figlie, capace di giocare con ironia e la benvenuta scorrettezza sulle incomprensioni e i paradossi della convivenza fra culture di provenienza all'interno della Francia. Riunione di famiglia è il titolo della commedia diretta sempre da Philippe De Chauveron, con protagonisti Christian Clavier e Chantal Lauby, in arrivo nelle sale italiane dal 1° dicembre per 01 Distribution.

Una serie che vanta già di diritto un posto fra i maggiori successi di sempre nei cinema francesi e che ha divertito milioni spettatori in tutto il mondo. Questa volta, in Riunione di famiglia, Non sposate le mie figlie 3, i coniugi Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni matrimonio; per l’occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni. Inutile dire che saranno giorni a dir poco movimentati, fra equivoci, incomprensioni e sorprese

In anteprima esclusiva il trailer italiano e il poster di Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3