Ritorno al futuro: apre l'Escape Room ufficiale e Christopher Lloyd ritorna Doc Brown

Il debutto della nuova attrazione, che trova posto all'interno degli Universal Studios di Orlando, avverà il 9 dicembre 2022.

Fortunatamente, le occasioni per parlare di Ritorno al futuro non mancano mai.

La versione musical del film è ancora in programmazione a Londra e chiunque transiti per la capitale inglese e abbia intenzione di vederla, deve ricordarsi di acquistare i biglietti (non economici, a meno che non vogliate sedervi in piccionaia) in anticipo essendoci quasi sempre il tutto esaurito. Back to the Future - The Musical debutterà anche sul palcoscenico di Broadway a New York dal giugno 2023. Restando quindi sul territorio internazionale, qualora doveste pianificare la vostra vita da globetrotter, è meglio che iniziate a trovare le date migliori per volare a Orlando.

Come ben sapete, quell'area della Florida pullula di parchi divertimento: i quattro marchiati Disney (senza contare i due acquatici e le aree food e shopping), i due a tema marino SeaWorld e Discovery Cove, Legoland e i due di proprietà Universal che sono uno accanto all'altro. Agli Universal Studios di Orlando, così come nei parchi gemelli di Hollywood e Osaka, era presente un tempo l'attrazione Back to the Future - The Ride, inaugurata nei primi anni 90 e dismessa una quindicina di anni fa. Si trattava di una simulazione di un viaggio nel tempo a bordo di veicoli a forma di Delorean, montati su pistoni idraulici e sincronizzati con l'audio e le immagini proiettate sullo schermo, in cui potevano sedersi contemporaneamente 8 passeggeri. Con la rinnovata passione per la trilogia di Robert Zemeckis, ora arriva una nuova esperienza per immergersi nell'atmosfera delle avventure di Marty e Doc.

Ritorno al futuro: l'Escape Room ufficiale in Florida

Avrete sentito parlare delle Escape Room, un'attività ludica che ha preso piede negli ultimi anni e che consiste nel farsi "rinchiudere" all'interno di una stanza per cercare di uscirne risolvendo enigmi. Possono essere tematizzate secondi i generi più popolari, dall'horror al thriller, dalla science-fiction al avventura. Tutte le maggiori città italiane le hanno, addirittura avviate grazie a diversi franchining, e nei weekend sono spesso prese d'assalto. Perché? Sono un perfetto intrattenimento per ragazzini, famiglie, amici di ogni età e per circa 60 minuti costringono a usare la testa per ragionare. Sia poi benedetto il divieto degli smartphone, rinchiusi in un armadietto alla reception.

Proprio su questa nuova attività, gli Universal Studios di Orlando hanno concepito una nuova attrazione chiamata Back to the Future - Outatime. L'apertura al pubblico è prevista per il 9 dicembre e la descrizione ufficiale recità così:

Grande Giove! Biff ci riprova! Ha rubato il nuovo dispositivo tel tempo di Doc Brown per sabotare la linea temporale e favorire il proprio tornaconto. Segui gli indizi per trovare il prototipo, mettiti sulle tracce di Biff e salva la situazione prima di finire fuori tempo. Nessuna Escape Room, nel passato, presente e futuro è mai stata come questa.

A quanto sembra ci saranno alcune istruzioni da seguire che appariranno su uno schermo e a fornirle sarà Christopher Lloyd, tornato dunque nei panni del Dottor Emmett Brown. È legittimo pensare che anche Thomas F. Wilson sia tornato nel ruolo di Biff Tannen per completare l'esperienza dell'attrazione.

I biglietti per prenotarsi sono in prevendita. Il costo è di 49,99 dollari per persona, oppure 300 dollari per un gruppo di massimo 8 persone. Non è necessario avere anche il biglietto per l'ingresso al parco in quanto l'attrazione si colloca al City Walk, l'area esterna agli studios dedicata allo shopping. Oltre all'Escape Room di Ritorno al futuro, sarà contemporaneamente inaugurata anche quella dedicata a Jurassic Park.