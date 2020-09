Ritorno al futuro: il musical va in scena a Londra, aperte le prenotazioni

News Cinema

Dopo l'esordio a Manchester, interrotto a metà corsa causa Covid, il musical di Ritorno al futuro va in scena a Londra da maggio 2021. Sono aperte le prenotazioni.

Aveva debuttato lo scorso 20 febbraio a Manchester, come abituale periodo di rodaggio delle produzioni musicali prima di calcare i palcoscenici importanti. L'emergenza sanitaria ne ha interrotto la corsa quando anche l'Inghilterra ha dichiarato il lockdown. La versione musical di Ritorno al futuro riprenderà dunque il viaggio verso il successo di pubblico direttamente sulla scena del West End londinese. Olly Dobson e Roger Bart sono gli attori che hanno l'onore di interpretare rispettivamente Marty McFly e Emmett "Doc" Brown nel primo vero adattamento musicale di Back to the Future che include, naturalmente, la maestosa colonna sonora di Alan Silvestri oltre ai brani del film, quali Johnny B. Goode, Earth Angel e Power of Love di Huey Lewis and the News.

La grande novità di questa versione sono i pezzi musicali composti appositamente, suonati, cantati e ballati dal cast artistico dello show. Nel film non abbiamo modo di ascoltare Marty e la sua band dei Pinheads, giusto? Nel musical invece si scateneranno con il loro repertorio rock'n'roll. La riscrittura della storia affinché funzionasse su un palcoscenico teatrale ha subito modifiche a livello narrativo, ma sempre con la supervisione di Bob Gale e Robert Zemeckis.

Sarà l'Adelphi Theatre di Londra ad ospitare lo spettacolo dal 14 maggio 2021. Le prevendite dei biglietti sono già attive sul sito ufficiale booking.lwtheatres.co.uk.

Qui sotto il video annuncio dell'arrivo a Londra del musical di Ritorno al futuro con la guest star Christopher Lloyd.