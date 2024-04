Riprese in corso a Cinecittà World: i nuovi film Din Don sono girati nel parco con partecipazione aperta per il pubblico

News Cinema

Primo ciak a Cinecittà World per l’ottavo e nono capitolo della fortunata saga Din Don di Italia1. I film saranno interamente girati ed ambientati nel suggestivo scenario del Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma.

Si stanno svolgendo a Cinecittà World le riprese dell’8° e 9° capitolo della fortunata saga dei film di Italia1 Din Don. Entrambi i film saranno interamente girati ed ambientati nel Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Din Don - Viaggio di nozze a Cinecittà World e Din Don – Paesani Spaesati sono prodotti da Sunshine Production, per la regia di Raffaele Mertes. I protagonisti sono Enzo Salvi e Maurizio Mattioli che, nei loro iconici ruoli di preti sui generis, si cimenteranno nelle irresistibili avventure nel parco divertimenti del Cinema più famoso d'Italia. Nel secondo film invece i nostri eroi si ritroveranno, dopo mille avventure, catapultati nell’adiacente parco a tema Roma World, a vivere nell’accampamento dei legionari.

Per chi desidera essere parte integrante di questa avventura e apparire accanto agli attori, la data da segnare in calendario è venerdì 26 aprile. In questa giornata speciale, il film verrà girato a porte aperte, dando agli ospiti l'opportunità unica di diventare i protagonisti della commedia. Basterà presentarsi all'ingresso del Parco alle ore 10, prima dell'apertura ufficiale.

Come dichiarato dall’Amministratore Delegato, Stefano Cigarini, “Cinecittà World è il parco del cinema e della TV: è l’unico parco al mondo dove entri come ospite ed esci attore“. Per la regia di Raffele Mertes, la pellicola annovera nel suo cast: Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti, Crisula Stafida, Nicol Murgia, Marina Marchione, Angelica Massera e Marco Milano. E ancora, tra gli special guests: Corinne Clery, Massimo Ceccherini, Jonathan Kashanian (Grande Fratello), Nico Di Renzo (Pedro del duo comico Pablo e Pedro), Samira Lui (protagonista del Grande Fratello e da Tale e Quale Show), Gegia, Giulia Penna e Alessandro Di Carlo.

Cinecittà World consolida la sua posizione di location ambita dalle produzioni italiane e internazionali. Attualmente, il Parco fa anche da sfondo alla travolgente storia d’amore tra Nica (Caterina Ferioli) e Rigel (Biondo), protagonisti del film “Il Fabbricante di Lacrime”, un successo in cima alle classifiche di Netflix.