Riddick 4 Furya con Vin Diesel, una data per le riprese del film

Vin Diesel tornerà sul set nei panni di Richard B. Riddick in Riddick: Furya, quarto capitolo della saga, sempre scritto e diretto dall'autore originale, David Twohy. Quando iniziano le riprese?

La preproduzione di Riddick: Furya si avvia al termine, e c'è una data per l'inizio delle riprese del quarto capitolo della saga sci-fi con Vin Diesel, ancora nei panni del duro e ironico Richard B. Riddick, sempre diretto dall'originale creatore del personaggio, David Twohy. Il personaggio manca dal grande schermo da una decina d'anni, anche perché Vin è stato molto impegnato sulla saga di Fast & Furious. Ma il momento è alla fine arrivato: Diesel e Twohy stavano lavorando su copione da un paio d'anni.

