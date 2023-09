Vin Diesel raggiunge i 100 mln di follower su Instagram: "Siete anime che mi ispirate e supportate"

News Cinema

L'attore e produttore della saga di Fast & Furious condivide quattro video con i suoi 100 milioni di follower per ricordare gli esordi e quando si cimentò con la regia del suo cortometraggio Multi-Facial nel 1994.

Non saranno i 390 milioni di Dwayne Johnson, ma i 100 milioni di follower appena raggiunti su Instagram da Vin Diesel sono un traguardo sufficiente per l'attore per decidere di condividere un video di ringraziamento. La star della saga di Fast & Furious si trovava a New York per un meeting quando, con quattro video girati per strada, ha iniziato a percorrere la cosiddetta "memory lane", il viale dei ricordi. Diesel è cresciuto nella Grande Mela e in quei video ci mostra alcuni punti della città che hanno segnato per lui tappe importanti della sua vita da teenager e da aspirante attore e filmmaker.

"La nostra pagina ha appena raggiunto i 100 milioni" dice, spiegando di essersi affacciato più tardi su Instagram, mentre per Facebook è stato un pioniere (fu il primo attore nel 2016 a raggiungere i 100 milioni di like sulla sua pagina). "Il fatto che ci siano 100 bellissime anime a incoraggiarmi e a ispirarmi significa tutto per me. Mi sono chiesto, cosa posso fare per celebrare questa cosa con voi? E ho pensato, magari possiamo andare insieme in alcuni posti che mi hanno portato dove sono oggi, per mostrarvi i miei umili primi passi per diventare un attore".

La giovinezza di Vin Diesel e il corto che gli aprì la porta di Hollywood

Vin Diesel passeggia mentre racconta di quando, da ragazzino, era il leader di una gang che andava a vandalizzare i negozi dei seminterrati degli edifici e di quella illuminata insegnante di recitazione di nome Crystal che un giorno si trovò questi intrusi nel suo piccolo teatro e, invece di denunciarli, li invitò a seguire le lezioni tutti i giorni. Quella fu la prima performance su un palco per l'attore, il quale prosegue il racconto spostandosi verso Washington Square Park. Qui, il continuo desiderio di esibirsi, lo portò da teenager a fare breakdance in strada per raccogliere un po' di soldi.

A un certo punto, nei suoi primi 20 anni, Diesel si trasferì a Los Angeles ma, in un anno e mezzo, non riuscì a trovare un agente che lo rappresentasse e fu costretto a tornare a New York a lavorare come buttafuori. L'attore spiega che il mix di etnie della sua fisionomia gli rendeva difficile essere inquadrato dai casting director che non sapevano presentarlo per un ruolo preciso. A quel punto l'attore scrisse, produsse e diresse un cortometraggio chiamato Multi-Facial che di fatto raccontava la sua esperienza di artista multiculturale che non riusciva a trovare lavoro. Nel video, Diesel mostra l'incrocio di un quartiere in cui girò una scena di questo corto, nel lontano 1994, dicendo anche di aver cucinato la pasta per gli altri tre membri della troupe.

Il corto Multi-Facial fu inserito in una sezione collaterale del Festival di Cannes. Questo permise al breve film di circolare e soprattutto di essere visto, tra gli altri, da Steven Spielberg. Il regista era impegnato nella preparazione di Salvate il soldato Ryan e chiese allo sceneggiatore Robert Rodat di includere nella storia un personaggio per lui, quello che divenne poi il soldato Caparzo.



Qui sotto potete vedere il cortometraggio Multi-Facial, più in basso il video del racconto di Vin Diesel su Instagram.