Retribution: il trailer italiano ufficiale del nuovo thriller con Liam Neeson

News Cinema

Arriva dal 26 ottobre al cinema con Lucky Red il film di Nimród Antal che rifà l'acclamato film spagnolo El Desconocido. Ecco trailer, trama e poster di Retribution. Un coinvolgente thriller a orologeria che trascina il pubblico in una frenetica lotta di riscatto e vendetta, dai produttori di Non-Stop e L’uomo sul treno.

Arriva nei cinema italiani il 26 ottobre, distribuito da Lucky Red, il nuovo film che vede protagonista l'irlandese Liam Neeson, quello che da qualche anno a questa parte è uno dei volti simbolo ci certo cinema action americano e non basato sul concetto di vendetta.

Il film in questione, però, che si intitola Retribution, non vede inizialmente Neeson nei panni di uno spietato vendicatore, ma anzi in quelli della vittima. Della vittima di uno strano psicopatico che però, tirando troppo la corda, spingerà il nostro all'inevitabile reazione.

Un po' Saw, un po' Speed, Retribution vede infatti Neeson nei panni di un uomo che sta attraversando la città in auto con i suoi due figli quando si ritrova nel mezzo di una spiacevole situazione: un misterioso personaggio, che pare appunto ispirato al Jigsaw di Saw, gli comunica via telefono che sotto i sedili della loro auto c'è una bomba, e che per non far esplodere la bomba il nostro Liam dovrà continuare a guidare senza scendere dall'auto (come in Speed) compiendo al tempo stesso una serie di azioni atroci e criminali dettate dal suo interlocutore.

Questa è la trama ufficiale:

Matt Turner (Liam Neeson) è un affermato uomo d'affari americano, residente a Berlino, che si destreggia tra una brillante carriera finanziaria e le responsabilità familiari. Una mattina, mentre accompagna i figli a scuola, Matt riceve una telefonata da uno sconosciuto: sotto il suo sedile c'è una bomba che esploderà se non eseguirà gli ordini del suo ricattatore. Intrappolato nella sua auto in una corsa contro il tempo, Matt dovrà trovare il modo di proteggere la sua famiglia e risolvere il mistero entro 24 ore.