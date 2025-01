Resident Evil: Zach Cregger di Barbarian al lavoro su un nuovo film della serie

News Cinema

Il regista dell'horror Barbarian, Zach Cregger, scriverà e dirigerà un nuovo film della serie Resident Evil.

Sarà Zach Cregger, regista le cui quotazioni sono in rapida ascesa dopo il successo dell'horror Barbarian, a scrivere e dirigere un nuovo film della serie di Resident Evil, ispirato al celebre franchise di videogame, portato al cinema con successo nei film con Milla Jovovich. A diffondere la notizia è Hollywood Reporter, che parla di una vera e propria guerra di offerte da parte degli Studios per accaparrarsi questo reboot.

Cosa sappiamo del reboot di Resident Evil affidato a Zach Cregger

Secondo THR, sono almeno quattro gli studios interessati al reboot di Resident Evil. Nominati esplicitamente sono Warner Bros. Discovery e Netflix. Vedremo chi la spunterà. Il film sarà prodotto da Constantin Flms, che da un po' di tempo detiene i diritti del titolo, e PlayStation Productions. E' ancora presto per sapere qualcosa di più preciso in merito al film di Cregger, che come molti astri nascenti dell'horror viene da un collettivo comico, nel suo caso The Whitest Kids e prima di Barbarian ha diretto una commedia, Miss Marzo, di cui, come di Barbarian, è stato anche interprete. Il 16 gennaio 2026 arriverà al cinema il suo nuovo film, Weapons, che ha un cast di tutto rispetto che comprende Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, June Diane Raphael, Cary Christopher e Clayton Farris.