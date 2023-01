Renfield, Nicolas Cage spiega le ispirazioni per il suo Dracula

News Cinema

Nicolas Cage ha spiegato com'è stato costruito il suo Dracula che apparirà in Renfield, al cinema dal 27 aprile.

Ora che il trailer del prossimo Renfield è stato diffuso, Nicolas Cage ha spiegato a Collider e al podcast Post Cred Pod il suo approccio al personaggio, un omaggio al cinema d'antan ricco anche di riferimenti privati. Come al solito, tra cinefilia e tocco personale, Cage si conferma un artista sopra le righe e difficilmente incasellabile. E per questo in tanti non possono fare a meno delle sorprese che riserva! Leggi anche Nicolas Cage svela perché non apparirà nell'universo di Star Wars

Nicolas Cage, un Dracula tra Christopher Lee e suo padre

In arrivo il 27 aprile al cinema, Renfield con Nicolas Cage è una commedia horror dove il servitore di Dracula (Cage), Renfield (Nicholas Hoult), decide di abbandonare il padrone e rifarsi una vita con una vigile urbana, Rebecca (Awkwafina). Il film è diretto da Chris McKay, ex-autore di animazione sui film Lego, poi datosi al cinema dal vero con La guerra di domani. In questo contesto umoristico, naturalmente Dracula non cederà facilmente il suo aiutante... Cage ha spiegato come si sia cucito addosso il personaggio storico di Dracula, tra cinefilia e omaggio al babbo...

Hanno lavorato tantissime persone di enorme talento su questo film, mi hanno aiutato a progettare il suo look. Volevo che fosse più un omaggio a Christopher Lee. Preferivo Lee come Dracula, mi piaceva la sua chioma anni Sessanta, ma per quanto riguarda il guardaroba, il costume... no, l'idea degli anelli non è stata mia. È venuta dal reparto costumi, l'hanno pensata loro. Magari mi mandavano qualcosa per chiedere il mio parere, ma è un loro contributo. [...]

Mio padre aveva un accento dell'Atlantico centrale. "Vuoi sapere perché parlo così, Nicolas? Perché ho scelto di parlare distinguendomi. Sono un professore di letteratura, ecco come parlo." [...] Allora ho pensato, papà assomiglia a Christopher Lee, papà parla come se fosse in un film horror della Hammer, io ho rifatto papà in Stress da vampiro, perciò lo farò resuscitare nei panni di Dracula.