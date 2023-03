Renfield, Nicolas Cage: "Il mio Dracula? È un po' mio padre e un po' la madre del film Il laureato"

News Cinema

Arriverà il 25 maggio il film in cui Nic Cage veste i panni del vampiro, con Nicholas Hoult in quelli del suo aiutante di nome Renfield.

A New York qualcuno ha già visto il nuovo film con nostro eroe dello schermo Nicolas Cage, una star alla quale vogliamo bene per l'intenso livello di dedizione che ne caratterizza l'approccio al lavoro, a prescindere dal livello artistico del film in cui accetta di recitare. Nella metropoli della East Coast americana si è svolta una anteprima di Renfield, in cui Cage interpreta nientemeno che il Conte Dracula. Il film, un mix tra horror e commedia, uscirà poi in sala negli USA il 14 aprile, mentre in Italia sarà in programmazione nei cinema a partire dal 25 maggio.

Renfield racconta la storia di Renfield, appunto, fedele servitore di celebre vampiro che ha seri problemi con il narcisismo. Interpretato da Nicholas Hoult, il ragazzo è costretto eseguire ogni suo spregevole ordine, ma ora è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori di quella miserabile che ha condotto per secoli.

Renfield: Nicolas Cage racconta chi ha ispirato il suo Dracula

Sul red carpet dell'anteprima newyorchese di Renfield, il buon Nicolas Cage è stato intervistato da numerose testate, con il veloce scambio di battute tipico della circostanza. Ma anche in questo contesto caotico, l'attore non si è risparmiato ed ha dato, dove possibile, risposte esaustive e soddisfacenti. Con il magazine The Hollywood Reporter, per esempio, ha spiegato bene quale fosse l'ispirazione che lo ha guidato nel mettere a punto il suo Dracula, citanto l'accademico appassionato d'arte August Coppola, suo padre, e una precisa performance dell'attrice Anne Bancroft.

Dracula è un personaggio che è stato interpretato molte volte e che è stato ben interpretato poche volte. Il mio preferito di sempre è quello di Christopher Lee, poi vengono Bela Lugosi, Frank Langella, Gary Oldman. Ma quello era soltanto il punto di partenza perché, che ci crediate o no, la più grande ispirazione me l'ha data mio padre August Coppola. Lui parlava sempre in modo distinto, elegante, eloquente, era sempre la persona più intelligente ovunque si trovasse. Essendo Dracula in circolazione da così tanti anni, ho pensato che dovesse avere quest'aura intorno a sé.



E, anche qui che ci crediate o no, Mrs. Robinson nella performance di Anne Bancroft in "Il laureato", ho pensato che fosse molto seduttiva e draculesca. Cercavo di prendere il suo modo di parlare, quella tonalità medio-atlantica che sia mio padre sia lei avevano.