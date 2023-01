Renfield: ecco il trailer italiano ufficiale del film con Nicolas Cage

News Cinema

Nicolas Cage, il popolarissimo e genialoide attore americano è un Dracula warholiano nel film di Chris McKay che lo vede al fianco di Nicholas Hoult. Ecco trailer, trama e poster ufficiali in italiano di Renfield, al cinema dal 27 aprile con Universal Pictures

Popolarissimo anche, e soprattutto, per i suoi ruoli estremi e sopra le righe, e per uno stile recitativo davvero poco ortodosso, Nicolas Cage sta per tornare sugli schermi italiani nel panni di un personaggio leggendario. È il genialoide attore americano, infatti, il Dracula in salsa warholiana (per ammissione dello stesso Cage) di Renfield, il film di Chris McKay che rilegge per l'ennesima volta la storia scritta da Bram Stoker assumendo il punto di vista del suo tormentato aiutante, Renfield appunto, qui interpretato da Nicholas Hoult.

Scritto da Ryan Ridley (autore della serie di Ghosted, e di quella serie di Rick & Morty), e basato su su un'idea originale di Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead e di Invincible, Renfield vede protagonista anche Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez, e arriverà nei cinema italiani il 27 aprile distribuito da Universal.

Ecco trailer italiano ufficiale, trama e poster di Renfield:



Renfield: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori dell'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.