Remain è il titolo del nuovo Shyamalan con Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor, la trama è ufficiale

Ha un titolo e una sinossi ufficiale il nuovo film di M. Night Shyamalan, una "storia romantica sovrannaturale" con Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor, scritta in collaborazione col romanziere Nicholas Sparks.

Da quasi dieci anni ormai M. Night Shyamalan ha smesso di essere lo zimbello dei Razzie, come conferma peraltro il successo riscosso dal suo ultimo Trap con Josh Hartnett, uscito la scorsa estate. Come sapevamo, Shyamalan è già al lavoro sul suo prossimo film, una particolare collaborazione "parallela" con lo scrittore Nicholas Sparks, che si sta occupando dell'incarnazione della stessa storia, concepita col regista, in forma però di romanzo. Si sa adesso che sarà Remain il titolo del libro e del film interpretato da Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor. Ma di cosa parlerà la vicenda? L'impianto è da "thriller romantico sovrannaturale". Incuriositi?

Remain è il thriller romantico sovrannaturale di M. Night Shyamalan

Costato secondo Deadline sui 30 milioni di dollari, Trap di M. Night Shyamalan ne ha raccolti nel mondo quasi 83.680.000, confermando il periodo felice al boxoffice per il regista del Sesto Senso, in difficoltà nel primo decennio dei 2000, ma ripartito a testa alta con l'indie The Visit nel 2015. Il nuovo progetto dell'autore americano s'intitola Remain, storia di un architetto newyorkese di nome Tate Donovan (Jake Gyllenhaal), che si trasferisce a Cape Cod per progettare la casa estiva di un amico. È reduce da un ricovero in clinica psichiatrica per depressione, traumatizzato dalla perdita di sua sorella: incontra sulla sua strada Wren, una ragazza che lo spinge a mettere in discussione la sua necessità di controllo. Ci domandiamo a questo punto in cosa consista l'elemento sovrannaturale promesso (abbiamo anche una supposizione), ma non andiamo in cerca di spoiler così presto.

La particolarità del progetto è che Shyamalan e Nicholas Sparks hanno creato storia e personaggi insieme, poi sono andati ognuno per la sua strada: lo scrittore di Le pagine della nostra vita, Come un uragano, Ho cercato il tuo nome e ultimamente Quanti miracoli, le cui opere sono state spesso adattate per il grande schermo, pubblicherà Remain negli USA all'inizio di ottobre, mentre non si conoscono ancora le tempistiche precise per il film di M. Night Shyamalan, che ha festeggiato l'annuncio nel seguente post su X.