Reed Richards poteva essere nei credits di Doctor Strange 2, secondo Michael Waldron

News Cinema

Michael Waldron, sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha rivelato che nei suoi piani c'era un altro cammeo di John Krasinski alias Reed Richards nei titoli di coda del film.

Il cammeo di John Krasinski nei panni di Reed Richards alias Mr. Fantastic in Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha esaltato i fan, che da mesi chiedevano l'attore a gran voce per l'interpretazione di un mito dei Fantastici 4: come sappiamo quello era però solo un Richards "alternativo" di corto respiro. Lo sceneggiatore Michael Waldron ha rivelato a Empire che aveva in mente un cammeo differente... Leggi anche Doctor Strange 2, i tre grandi cammei nel Multiverso della Follia

Reed Richards e i post-credits di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Responsabile della serie Loki nonché sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Michael Waldron ha spiegato a Empire che Reed Richards, apparso come cammeo nel film con le fattezze di John Krasinski, è probabilmente il suo personaggio Marvel preferito: "Mi battevo sempre per infilarlo nel film in qualche modo". Ebbene, il primo modo al quale Waldron aveva pensato non era quello al quale abbiamo assistito al cinema. Spiega:

Nella mia prima stesura avevo scritto un'appendice, così tanto per. Gli eventi del film erano stati registrati e venivano visionati da qualcuno nel Baxter Building. Nell'inquadratura compariva una mano che si allungava, per riavvolgere.