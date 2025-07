Red Sonja, è arrivato il trailer con Matilda Lutz e non fa prigionieri

News Cinema

Negli USA è un film "Restricted", cioè vietato ai minori, l'adattamento del fumetto Red Sonja, che si mostra con il primo trailer ufficiale. La protagonista è interpretata da Matilda Lutz, la regia è a cura della regista inglese M.J. Bassett.

Si abbatte su di noi il trailer di Red Sonja, nuovo adattamento del fumetto di Howard-Thomas-Smith nato nel 1973 e già trasposto con Brigitte Nielsen nel 1985: questa volta tocca a Matilda Lutz sfoderare la grinta per vendicarsi di un perfido signore della guerra, nel film targato Samuel Goldwyn Films e Millennium Media, in arrivo negli USA ad agosto. Guardiamo le immagini, poi approfondiamo il film di M.J. Bassett, che almeno in Nord America vedrà un'uscita sala-streaming quasi accavallata.



Red Sonja, Matilda Lutz riesce lì dove Rose McGowan fallì

Dopo lo Yado diretto da Richard Fleischer quarant'anni fa, interpretato da Brigitte Nielsen con Arnold Schwarzenegger, poco prima del 2010 sembrava che sarebbe stato Robert Rodriguez a ritradurre per il grande schermo il fumetto originale, partito come spin-off di Conan il Barbaro per la Marvel e poi passato alla Dynamite Entertainment all'inizio dei Duemila. Il progetto di Rodriguez con Rose McGowan evaporò, così il Red Sonja che vedremo adesso è firmato da M. J. Bassett, regista di serie tv ma occasionalmente anche autrice di lungometraggi non di grande diffusione, come Rogue con Megan Fox. A interpretare l'eroina c'è Matilda Lutz, affiancata da Wallis Day, Robert Sheehan Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Luca Pasqualino, Rhona Mitra e Phillip Winchester. La sceneggiatura scritta da Tasha Huo vede la cacciatrice barbara Red Sonja diventare il fulcro di una rivolta contro un crudele tiranno, Draygan il Magnifico, e la sua diabolica consorte, Dark Annisia. Il film è stato in realtà girato addirittura nel 2022 tra la Grecia e la Bulgaria, ma vede la luce solo adesso, nei cinema americani dal 15 agosto e a stretto giro in streaming già dal 29.

Prima che Matilda Lutz ottenesse la parte, oltre a Rose McGowan, si erano avvicinate al leggendario bikini di Red Sonja (preso in giro nello stesso trailer, come avete avuto modo di vedere) anche Amber Heard e Hannah John-Kamen. All'uscita di Robert Rodriguez, per un periodo stava gestendo il progetto Bryan Singer, esautorato però dopo le sue vicende giudiziarie.