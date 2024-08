Rebel Ridge, il trailer del thriller d'azione di Jeremy Saulnier in arrivo su Netflix

News Cinema

Debutta il 6 settembre in streaming sulla piattaforma della N rossa il nuovo film del sottovalutato autore di Green Room, Blue Ruin e Hold The Dark. Ecco trailer e trama di Rebel Ridge.

In Italia quello di Jeremy Saulnier è un nome poco noto, che circola solo tra un ristretto gruppo di appassionati. Ci aveva provato il Torino Film Festival degli anni della gestione Emanuela Martini a farlo conoscere, mettendo in programma il tesissimo revenge movie Blue Ruin. Non sono da meno i successivi film di questo regista americano, Green Room e Hold the Dark, e - perlomeno a giudicare da questo trailer che vi proponiamo di seguito - promette bene anche il suo nuovo lavoro, che si intitola Rebel Ridge, e promette di esplorare alcune ingiustiche sistemiche della società americana mescolando azione violenta e forsennata, suspense e black humor.

La storia di Rebel Ridge - che sarà possibile vedere in streaming su Netflix a partire dal 6 settembre - è infatti quella di un ex marine afroamericano che vede il suo tentativo di pagare la cauzione per il cugino finito nei guai trasformarsi in un violento braccio di ferro con il capo della polizia di una cittadina dove regna la corruzione.

Nei panni del protagonista c'è Aaron Pierre, in quelli del capo della polizia corrotto Don Johnson e a completare il cast ci sono anche AnnaSophia Robb, David Denman, Emory Cohen, Steve Zissis, Zsané Jhé, Dana Lee e James Cromwell.

Ecco trama e trailer ufficiali di Rebel Ridge:

Terry Richmond (Aaron Pierre) arriva nella cittadina di Shelby Springs con una missione semplice ma urgente: pagare la cauzione per il cugino e salvarlo da un pericolo imminente. Ma quando i suoi risparmi di una vita vengono ingiustamente sequestrati dalle forze dell'ordine, Terry è costretto a scontrarsi con il capo della polizia locale Sandy Burnne (Don Johnson) e i suoi agenti pronti all'azione. Terry trova un'improbabile alleata nell'impiegata di tribunale Summer McBride (AnnaSophia Robb) e i due rimangono invischiati in un complotto che coinvolge le autorità della remota cittadina. Quando la posta in gioco diventa mortale, Terry deve fare appello al suo misterioso passato per spezzare il controllo che il dipartimento esercita sulla comunità, fare giustizia per la sua famiglia e al contempo proteggere Summer.