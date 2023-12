Rebel Moon, Zack Snyder spiega che la Director's Cut è proprio un'altra cosa

News Cinema

In un'intervista il regista Zack Snyder ha spiegato che la successiva più lunga Director's Cut di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco è proprio un'esperienza diversa, frutto di un accordo con Netflix davvero particolare nella sua carriera...

Non si può dire che Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, dal 22 dicembre in streaming su Netflix, sia stato accolto con fervore dalla critica, quasi totalmente unanime nello stroncarlo: il regista Zack Snyder, forte anche dei fan che su Rotten Tomatoes lo stanno difendendo con una media del 72% (il film è uscito nei cinema USA il 15), ha spiegato in un'intervista con AP Wire cosa aspettarsi dalla Director's Cut. È importante, perché dopo Justice League una versione rimontata di un film di Snyder può rivelarsi molto diversa dall'originale: il discorso vale anche in questo caso, ma con una differenza sostanziale.

Zack Snyder sulla Director's Cut di Rebel Moon Parte 1 - Figlia del Fuoco

Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco, progetto di Zack Snyder nato come proposta per Star Wars e poi rivisto per essere indipendente dalla Lucasfilm, sta dividendo critica e pubblico in un modo molto drastico. Dal momento che esiste un precedente come Zack Snyder's Justice League (2021), dove in quattro ore il regista aveva proposto una versione del tutto diversa del Justice League del 2017 firmato da Joss Whedon al suo posto, ci si domanda: la Director's Cut di Rebel Moon, già promessa "vietata ai minori" in arrivo nel 2024, sarà molto diversa da quella di due ore e tredici minuti tra poco disponibile? Sì, ma di comune accordo: nessuno screzio questa volta, spiega Zack, ma una strategia pianificata con Netflix.

Non è una "versione estesa", è quasi un film diverso, c'è quasi un diverso universo nell'altra versione. La ragione è che girare una versione Director's Cut di un film prima di finire questa è una roba filosofica. Perché tutte le mie director's cut esistono come reazione alle cose che mi è stato richiesto di eliminare dalla versione cinematografica, mi seguite? Nel caso di Rebel Moon, questa richiesta non c'è mai stata. Sapevamo che il film sarebbe stato PG-13, anche se nel profondo del mio cuore l'ho sempre voluto vietato ai minori. Però capisci che con un film di questa portata e con un tale budget non è proprio responsabile pretendere una cosa del genere. Da questo punto di vista io sono un socio affidabile. È stata un'idea di Netflix: "E se ti dicessimo che puoi fare quello che vuoi qui? Fai la versione PG-13 e poi scatenati con l'altra, non ce ne importa niente". Non mi era mai capitata prima una cosa del genere. A quel punto si è aperto lo squarcio dimensionale, quando qualcuno l'ha detto ad alta voce.