Rebel Moon: La Sfregiatrice, quanto potrebbe durare la saga secondo Zack Snyder

Dopo La Sfregiatrice, Zack Snyder vorrebbe realizzare altri 4 film per completare la saga fantascientifica di Rebel Moon su Netflix.

Rebel Moon è di ritorno su Netflix con la seconda parte intitolata La sfregiatrice. Protagonista è ancora una volta Kora, personaggio interpretato da Sofia Boutella, una guerriera dal passato turbolento alla ricerca di redenzione, disposta a guidare i ribelli per contrastare la sete di potere del Mondo Madre, proprio quello che tempo prima è stata la sua casa ed unica realtà. Dopo Figlia del fuoco, La sfregiatrice completerà il percorso tracciato da Zack Snyder in un universo fantascientifico che potrebbe evolversi sempre più. A detta del regista, infatti, le idee non mancano. Di fatto ha menzionato la possibilità di poter approfondire la narrazione oltre un potenziale terzo film non ancor annunciato da Netflix.



Rebel Moon, Zack Snyder potrebbe realizzare anche sei film della saga

Nonostante l’accoglienza contrastante da parte della critica per Figlia del fuoco, la prima parte di Rebel Moon è stata supportata dal pubblico in streaming collezionando 34 milioni di spettatori durante la sua prima settimana di permanenza in piattaforma. Con un universo in espansione attraverso un fumetto prequel, un videogioco e versioni estese delle prime due parti, Rebel Moon potrebbe proseguire la sua narrazione ed ampliare sempre più il suo universo cinematografico. Ancor prima del debutto de La sfregiatrice su Netflix (fissato per il 19 aprile 2024), Zack Snyder ai microfoni di RadioTimes non ha potuto nascondere la propria ambizione in merito al futuro di Rebel Moon. Il regista non avrebbe intenzione di fermarsi ad un terzo film, ma di proporne molti di più.

Immagino che quattro sia un numero sensato. Quattro o sei film, immagino che dipenda dall’impostazione, se ogni film sarà diviso in due parti come i precedenti. Ne stavamo parlando proprio l’altro giorno. Mi sono chiesto: il pubblico rimarrebbe deluso se ricevesse soltanto un film da Rebel Moon adesso? Penserebbero: ‘Adesso ce n’è uno solo? Fantastico’.

Già in precedenza Zack Snyder ha ribadito che il film di Rebel Moon è stato diviso in due parti per raccontare al meglio la sua storia ritenuta fin troppo ampia. In più ha precisato di avere già un’idea in mente per un terzo film che Netflix ad oggi non ha ancora reso ufficiale. Sempre a RadioTimes, ha ribadito: “Abbiamo assolutamente la storia già pronta, abbiamo fatto tutto quel lavoro. Abbiamo scritto un trattamento per il film, quindi vedremo come andrà avanti”.