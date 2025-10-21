TGCom24
Rapunzel, Scarlett Johansson commenta il presunto casting del live-action Disney

Cristina Migliaccio
7

Scarlett Johansson ha affrontato le recenti indiscrezioni che la vedrebbero in lizza per il live action di Rapunzel.

Rapunzel, Scarlett Johansson commenta il presunto casting del live-action Disney

Poche settimane fa era stato associato il nome di Scarlett Johansson al prossimo progetto live action Disney dedicato a Rapunzel ed è stata proprio l’attrice di Black Widow di recente ad affrontare l’indiscrezione.

Rapunzel, Scarlett Johansson rompe il silenzio sul possibile coinvolgimento nel live action: “Tutto è possibile”

Non è trascorso molto tempo da quando è stato riferito che Scarlett Johansson fosse in trattative con Disney per interpretare Madre Gothel nel live action di Rapunzel. A distanza di poche settimane, all’attrice è stato chiesto se ci fossero concrete possibilità di un proprio coinvolgimento nel progetto e la sua risposta è stata: “Tutto è possibile”. Ha poi aggiunto che l’opportunità di lavorare con il regista Michael Gracey è ciò che la entusiasmerebbe di più, in tal caso, descrivendo come un “visionario straordinario”. Ecco la dichiarazione completa ai microfoni di ET:

C'è una possibilità concreta? Penso che tutto sia possibile. Ciò che mi entusiasmerebbe sarebbe l'opportunità di lavorare con Michael Gracey, che dovrebbe dirigere il film, perché è un visionario assolutamente straordinario e qualsiasi attore sarebbe felice di collaborare con lui.
Michael Gracey, noto soprattutto per aver diretto The Greatest Showman con Hugh Jackman, dovrebbe occuparsi del live action di Rapunzel. Un progetto che ha dovuto affrontare diversi alti e bassi, fermato – secondo quanto riferito da Screen Rant – dopo lo scarso risultato al cinema del live action di Biancaneve ma poi tornato in pista dopo il successo di Lilo & Stitch. In merito a Scarlett Johansson, si vociferava che l’attrice fosse in lizza per interpretare la villain di Rapunzel. Non è chiaro, invece, chi interpreterà la protagonista.

