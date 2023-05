Rapito: Marco Bellocchio, in piena seconda giovinezza, presenta Rapito, in concorso al Festival di Cannes

News Cinema

Oggi al Festival di Cannes è la giornata di Marco Bellocchio, il cui nuovo film Rapito partecipa al concorso. Il regista lo ha presentato ai giornalisti con l'ironia e l'intelligenza che lo caratterizzano, e ha parlato di cecità ideologica e religiosa.

Il Festival di Cannes ama il cinema di Marco Bellocchio, e prova ne è il fatto che lo chiama molto spesso. Gli ultimi suoi quattro film, compreso Rapito, hanno partecipato alla manifestazione cinematografica francese, anche se Fai bei sogni non era in concorso ma fra i titoli della Quinzaine des Réalisateurs. Andando ancora più indietro nel tempo, troviamo Vincere, in concorso, Il regista di matrimoni in Un Certain Regard e L’ora di religione in concorso. Ci fermiamo qui, perché Bellocchio, in un incontro ristretto per la stampa italiana, ha detto cose molto interessanti sul suo nuovo film, che arriva in sala giovedì 25 maggio, distribuito da 01 Distribution.



Rapito: Il Trailer Ufficiale del Film di Marco Bellocchio - HD

Marco Bellocchio è rilassato quando si siede davanti ai giornalisti nel Salone Marta dell’Italian Pavilion. È reduce da una maratona di interviste radiofoniche, ma, forse per via dei complimenti ricevuti, appare pieno di energia e apre le danze rispondendo a una domanda sulla reazione della chiesa cattolica al suo film, che racconta la vera storia di Edgardo Mortara. Nel 1958, a soli sette anni, costui fu allontanato dalla sua famiglia (ebrea) per essere portato a Roma, dove era papa Pio IX, ed educato secondo i principi del cristianesimo.

"Alcuni sacerdoti hanno visto il film" - spiega dunque Bellocchio. "Erano molto emozionati e pensierosi. Poi lo hanno visto anche degli ebrei, persone anche di un certo livello. Hanno espresso una commozione molto evidente. Ne sono stato felice, perché abbiamo rischiato. Ho scritto al Papa per fargli vedere Rapito, ma non mi ha ancora risposto. Spero che lo veda. Certo, ha ben altre cose a cui pensare, però magari potrebbe passare una serata divertente".

Si ride ad ascoltare Bellocchio esprimere le proprie opinioni con grande ironia e un pizzico di giusto sarcasmo, e ci si diverte a sentirlo parlare della ricerca del bambino che avrebbe interpretato Edgardo: "Il fulcro del film era il bambino, e ciò mi preoccupava. Il casting si è concentrato sull’Emilia Romagna. Ho visto alcuni bambini, poi abbiamo fatto un provino a Enea e mi ha subito colpito il suo sguardo. Noi vediamo in televisione tanti bambini… poverini… sono penosi, fanno la réclame dei biscottini, ridono e scherzano, e viene fuori una cosa orrenda, mi dispiace per loro. A me, comunque, serviva un bambino vero, che non recitasse".

A spingere Marco Bellocchio a scrivere e poi girare Rapito è stato il libro di Vittorio Messori Io, il bambino ebreo rapito da Pio IX: "Il libro di Messori mi aveva molto affascinato, però a un certo punto ci siamo fermati, perché Steven Spielberg, che voleva dedicare un film proprio a Edgardo Mortara, era già in Italia e i suoi collaboratori cercavano gli ambienti e facevano provini per trovare gli attori. Così ho detto: 'Fermiamoci, si sopravvive anche senza fare un film su Edgardo Mortara. Però poi, durante la promozione de Il traditore, siamo venuti a sapere che Spielberg si era fermato. Qualcuno diceva che non trovava un bambino adatto, ma io penso che questo sia un film che sarebbe stato difficile fare in inglese. Insomma siamo ripartiti e abbiamo trovato i finanziamenti. Siccome Rapito esce nel 2023, è chiaro che ricade anche sulla storia di oggi, ma io non ho minimamente pensato di fare un film che potesse andare contro la chiesa, il Papa o la religione".

Il grande interrogativo su Edoardo Mortara riguarda la sua conversione al cristianesimo, che alcuni hanno sempre giudicato finta. Per Marco Bellocchio la questione è tuttavia più complessa: "Per gli ebrei non è stata una vera conversione, però c'è un mistero, un mistero che non accolgo, ma sicuramente il Mortara pagò questa conversione con la sofferenza, con lunghe malattie, con una totale incapacità di convertire, anzi credo che Edgardo non abbia convertito nessuno se non se stesso. Il bambino, quando si è trovato in una situazione assolutamente ignota, si è detto: 'Voglio sopravvivere, devo sopravvivere, e sopravvivo solo se mi converto'. Quindi sì, si tratta di una conversione forzata, ma resta il fatto che, una volta libero, Edgardo abbia deciso di restare fedele al papa, respingendo il fratello patriota e irreligioso".

Qualcuno fa notare a Marco Bellocchio che tanto Esterno Notte quanto Rapito affrontano il tema del rapimento, e quindi l'argomento deve interessare e incuriosire molto il regista. Bellocchio apprezza la domanda e mette a confronto la vicenda di Aldo Moro e quella di Edgardo Mortara: "Qui c’è un bambino che viene violentemente strappato alla sua famiglia, là invece è un grande statista che viene rapito. Sicuramente i due rapimenti sono accomunati da una dimensione di cecità. Abbiamo da una parte la cecità ideologica del brigatismo che dice: 'Io ti rapisco, uccido la scorta e poi ucciderò te perché sono ciecamente convinto che questa società diventerà una società comunista guidata da un partito rivoluzionario della classe operaia. Dall'altra c'è il Papa con la sua idea che non è possibile lasciare il bambino, cederlo. Il penultimo titolo del film, che è stato poi accantonato perché poco commerciale, era Non possumus e stava a significare proprio questo: noi non possiamo cedere il bambino perché il bambino è cristiano, quindi deve essere educato cristianamente e restare cristiano per sempre. Per quanto sia aperto di mentalità, Papa Francesco non mette in discussione i comandamenti o i principi del cristianesimo, e anche in questo c’è una forma di cecità".

Marco Bellocchio è in forma nella giornata di presentazione a Cannes di Rapito come lo è da qualche anno. Un giornalista gli chiede se stia vivendo una seconda giovinezza. Lui risponde: "Se è così ringrazio mia moglie. Non lo so, dico soltanto che non siamo eterni, a un certo punto la vita finisce. Nonostante questo io cerco di non correre, di non essere compulsivo. Ci sono dei miei colleghi fanno un film ogni anno, mentre io lavoro solo su cose che mi colpiscono profondamente".