Rambo Last Blood, il nemico originale non era umano, in stile Predator!

News Cinema

Un curioso dietro le quinte di Rambo V, uscito qualche anno fa: in una prima versione, il film con Sylvester Stallone avrebbe visto l'eroe affrontare una minaccia assassina bioingegnerizzata, seguendo il filone dei Predator.

Quando si dice lo scampato pericolo: Screenrant ha ricostruito ulteriormente il progetto originale di Rambo 5 con Sylvester Stallone, poi diventato il Rambo: Last Blood del 2019. Dopo il massimo dell'azione bellica visto in John Rambo, nel 2009 si pensò - ispirandosi a un romanzo - di calare Rambo in una situazione più contenuta, in una caccia all'uomo... anzi, al quasi-alieno! Si sarebbe dovuto intitolare Rambo V: The Savage Hunt. Leggi anche The Family Stallone: Il trailer ufficiale della docuserie su Sylvester Stallone e famiglia

Rambo - The Savage Hunt, il Rambo 5 che non è mai stato