The Family Stallone: Il trailer ufficiale della docuserie su Sylvester Stallone e famiglia

L'iconico attore di Rocky è protagonista insieme alla moglie Jennifer Flavin Stallone e alle figlie Sophia, Sistine e Scarlet di un nuovo reality in arrivo dal 18 maggio su Paramount+.

Abbiamo visto Sylvester Stallone nei panni dei combattivi Rambo, Rocky Balboa e ultimamente in quelli del "Generale" della nuova serie Tulsa King. Ma sappiamo cosa fa, insieme alla sua famiglia, tra le mura domestiche? Lo scopriremo presto nella nuova docuserie reality The Family Stallone che svelerà la vita più privata e intima del leggendario attore e della sua famiglia composta dalla moglie Jennifer Flavin Stallone e dalle figlie Sophia, Sistine e Scarlet. Ecco il trailer ufficiale della docuserie in arrivo il 18 maggio su Paramount+.





The Family Stallone: Scopriamo la vita quotidiana di una delle famiglie più famose di Hollywood

The Family Stallone, prodotta da MTV Entertainment Studios e Bunim-Murray Productions, offre un posto a tavola di una delle famiglie più celebri dello star system americano. Per il mondo intero Sylvester Stallone è una leggenda del cinema, ma per le sue figlie è solo papà. In The Family Stallone lo vedremo alle prese con le sue tre ambiziose figlie e con la moglie Jennifer, un'esperta donna d'affari che possiede un fortunato marchio di skincare.

Tutto sulle sorelle Stallone

Nella serie le tre figlie di Sylvester Stallone riflettono sul "peso" del cognome che portano, un'opportunità ma anche una responsabilità. Sophia Stallone, la maggiore delle tre sorelle definita nel trailer "il cuore" della famiglia, non è interessata a seguire le orme del padre nella recitazione. Attualmente conduce un podcast, Unwaxed, insieme alla sorella Sistine, ma sta ancora cercando la sua strada nella vita concentrandosi sulle sue passioni. Sistine Stallone, attrice e modella che non ha paura di correre rischi, sta intraprendendo un nuovo viaggio come regista e sta attualmente sviluppando il suo primo lungometraggio. Scarlet Stallone, la più giovane, è quella che ruba sempre la scena e fin da bambina ha deciso di seguire le orme del padre e di diventare un'attrice; ora appare al fianco del padre proprio nella serie Tulsa King.