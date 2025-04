Ralph Macchio ad Avellino: l'attore di Karate Kid e Cobra Kai diventa cittadino onorario di Villanova del Battista

News Cinema

L'8 aprile Ralph Macchio alias Daniel Larusso ha partecipato a una giornata celebrativa tra Ariano Irpino e Villanova del Battista, in provincia di Avellino, terra d'origine della sua famiglia paterna.

In questi giorni, il buon Ralph Macchio ha fatto tappa in Italia per una serie di incontri pubblici e iniziative speciali che celebrano nientemeno che le sue radici italiane, come tradisce il suo cognome. Il tour del Daniel LaRusso della saga di Karate Kid e della serie di Cobra Kai, si è concentrato in Irpinia, terra d’origine della sua famiglia paterna, e in particolare le cittadine di Ariano Irpino e Villanova del Battista, in provincia di Avellino. Un paio di giorni fa l'attore ha partecipato a un evento pubblico presso l’Auditorium “Lina Wertmüller” di Ariano Irpino, dove ha chiacchierato con il pubblico condividendo storie della sua lunga carriera, dai suoi esordi al cinema negli anni 80 fino all’attuale successo della serie Cobra Kai da poco conclusa con la sesta stagione. A Villanova del Battista, invece, l’attore è stato accolto con grande affetto dalla comunità locale, ricevendo la cittadinanza onoraria e le chiavi della città, un riconoscimento simbolico del legame affettivo tra l’attore e la sua terra d’origine.