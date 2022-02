Raised Eyebrows: Geoffrey Rush sarà Groucho Marx in un film biografico

News Cinema

Geoffrey Rush interpreterà Groucho Marx nel biopic Raised Eyebrows, tratto da un celebre libro di Steve Stoliar, segretario personale dell'attore. A dirigerlo sarà Oren Moverman.

L'immenso Geoffrey Rush interpreterà per il regista israeliano Oren Moverman nientemeno che Groucho Marx, uno dei padri della comicità a stelle e strisce che è ormai parte integrante dell'immaginario collettivo. Il film, un biopic, si intitola Raised Eyebrows ed è tratto dal libro biografico e autobiografico di Steve Stoliar "Raised Eyebrows: My Years Inside Groucho's House". Nel cast del film figurano già Sienna Miller e Charlie Plummer.

Raised Eyebrows: di cosa parla il film

Forse non tutti sanno che Steve Stoliar è stato il segretario personale di Groucho Marx negli ultimi anni di vita dell'iconico attore. Il libro "Raised Eyebrows" è la cronaca di questo periodo. Il film è ambientato fra il 1973 e il 1977 e, se Plummer sarà Stoliar, che ha contribuito alla sceneggiatura, la Miller andrà a interpretare Erin Fleming, spigolosa manager di Groucho. Oren Moverman, a cui dobbiamo Oltre le regole, Rampart e Gli invisibili, è anche produttore di Raised Eyebrows e ha dichiarato:

E’ un piacere, un onore, una responsabilità e probabilmente qualcos’altro lavorare con questo favoloso cast su una storia che spero possa raccontare il geniale Groucho Marx in una maniera nuova, provocatoria e divertente dopo tutti questi anni.

Del film tratto dal libro di Stoliar si parla già da qualche anno. Nel 2015 Oren Moverman era stato incaricato di scrivere la sceneggiatura, mentre dietro alla macchina da presa doveva esserci Rob Zombie.

Il ritorno di Geoffrey Rush dopo le accuse di molestie sessuali

Raised Eyebrows segna il ritorno di Geoffrey Rush alla recitazione dopo una pausa forzata. Il suo film più recente è infatti Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare, del 2019. L’attore ha passato più di un brutto quarto d'ora, nel 2018, a causa di un'accusa di molestie sessuali da parte della collega Yael Stone, che qualcuno ricorderà in Orange Is the New Black. L'anno seguente Rush ha fatto causa al Daily Telegraph per aver pubblicato un articolo nel quale un'altra attrice, tale Erin Norvill, accusava il buon Geoffrey di comportamento sessualmente inappropriato durante un allestimento, in quel di Sydney, del "Re Lear" di Shakespeare.