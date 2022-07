Raised Eyebrows: Geoffrey Rush ci presenta il suo Groucho Marx

News Cinema

Durante un'intervista sulla sua carriera, Geoffrey Rush ha parlato del Groucho Marx che interpreterà nel film biografico Raised Eyebrows, indicando le sfide che un personaggio così intelligente ed esuberante pone a un attore.

Uno dei film che attendiamo con più gioia è Raised Eyebrows, il biopic su Groucho Marx di cui è protagonista Geoffrey Rush. Diretto dall'israeliano Oren Moverman, è tratto dal libro biografico e autobiografico "Raised Eyebrows: My Years Inside Groucho's House", scritto dal segretario personale di Groucho, che si chiamava Steve Stoliar.

Accanto a Geoffrey Rush nel film troviamo Charlie Plummer nei panni di Stoliar e Sienna Miller nel ruolo di Erin Fleming, spigolosa manager di Groucho. Di Raised Eyebrows sappiamo inoltre che si concentrerà sugli ultimi anni di vita di Marx e che il film è attualmente in pre produzione. E sul Groucho di Rush cosa possiamo dire? Per fortuna è lo stesso attore a venirci in aiuto.

Groucho Marx: un personaggio complicato

Mentre era al Festival di Karlovy Vary, che lo ha omaggiato con il Premio alla carriera, Geoffrey Rush ha parlato del suo Groucho Marx e del film. A proposito di Raised Eyebrows, l'attore ha dichiarato:

Non è un biopic. Lo descriverei piuttosto come una tragicommedia sulla mortalità. Vediamo Groucho dagli 83 agli 86 anni, alla fine della sua vita. Soffre di demenza, ma non si riesce a capire bene, perché Groucho non avrebbe ma permesso che la gente pensasse che dimenticava le cose.

Per Geoffrey Rush parlare come Groucho è stata una sfida:

Il suo modo di parlare è davvero difficile perché non segue un filo logico. Sapete bene che era uno che improvvisava. C’è un discorso in Animal Crackers in cui va a ruota libera per ore. Poi dice:' ti ho detto ciò che so, ora dimmi tu ciò che sai'. Non c’è nulla di paragonabile a questo.