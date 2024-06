Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo: Eddie Murphy vuole il remake

News Cinema

Eddie Murphy, tra poco su Netflix con Beverly Hills Cop 4, ha confessato di essere un fan del film comico corale del 1963 Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo con Spencer Tracy. Ha già commissionato il copione per il remake.

Eddie Murphy sta per tornare con Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, su Netflix dal 3 luglio, quel Beverly Hills Cop 4 inseguito (non necessariamente da lui) per almeno dieci anni. Nel frattempo, intervistato da ET Online, ha confessato di avere un sogno nel cassetto insieme al collega Martin Lawrence, in questo periodo sugli schermi con Bad Boys Ride or Die: si tratta del remake di un classico della comicità del 1963, un titolo corale e scatenato che qualcuno ricorderà. Parliamo di Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo con Spencer Tracy. Leggi anche Shrek, Eddie Murphy svela il futuro del franchise: in arrivo quinto film e spin-off su Ciuchino

Eddie Murphy sogna il remake di Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo

Non l'abbiamo ancora visto all'opera in Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, che Eddie Murphy pensa già al suo futuro... che è un po' nel passato. Non solo per gli ultimi impegni su personaggi di tanto tempo fa, ma anche perché ha confermato di avere commissionato la sceneggiatura di un remake al quale tiene molto. Ci tiene anche il suo amico e collega Martin Lawrence, in questi giorni coprotagonista con Will Smith di Bad Boys Ride or Die. Di cosa si tratta? Nel 1963 il regista Stanley Kramer decise di creare un kolossal comico, una storia corale on the road per tutti gli Stati Uniti: diverse famiglie, interpretate da attori e attrici celebri negli USA all'epoca (inclusi Spencer Tracy e Mickey Rooney), andavano a caccia del bottino di una rapina. Avevano la dritta da un gangster, che lo confidava ai presenti in punto di morte, dopo un incidente d'auto. L'avidità umana creava un crescendo di caos irresistibile da lì in poi. In realtà Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo è stato non ufficialmente rifatto altre volte, un'ultima nel 2001 con Rat Race di Jerry Zucker. Eddie adora il film e vorrebbe rifarlo, con lo stesso spirito "all-star":

Ho avuto un'altra idea con Martin [Lawrence]. La sto sviluppando da anni. Avete mai visto Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo? Beh, ho un copione che dovrebbe essermi consegnato a breve, di Jez Butterworth. Sto cercando di fare un remake. È uno dei miei film preferiti da sempre, e se lo faccio, se la sceneggiatura viene bene, ci sarà un cast di comici vip. Chiunque abbia fatto ridere negli ultimi trent'anni sarà in questo film!

Jez Butterworth ha collaborato ai copioni di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Les Mans '66 ed Edge of Tomorrow, mentre Murphy e Lawrence saranno molto vicini, che a loro piaccia o meno: saranno infatti presto suoceri nella vita reale, perché Eric Murphy e Jasmine Lawrence sono una coppia dal 2021...