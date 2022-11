Questa sera (in prima tv) c'è Riccardo Scamarcio con Il Ladro di giorni

News Cinema

Su Rai Tre arriva in prima tv Il ladro di giorni, film con Riccardo Scamarcio

È stato presentato in anteprima nel 2019 nel corso della Festa del Cinema di Roma. Ora, dopo il suo passaggio nelle sale, Il ladro di giorni debutta in tv e prima serata su Rai Tre. Un film on the road che vede nel cast un iconico Riccardo Scamarcio insieme a Massimo Polizzo, diretti da Guido Lombardi conosciuto per Là-bas – Educazione criminale. Un film di buona fattura quello che anima la serata di venerdì 18 novembre e che propone una storia che miscela il dramma familiare al racconto di formazione, in un racconto umano di riscatto e di voglia di ricominciare.



Il Ladro di Giorni: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il ladro di giorni: di cosa parla il film

Al centro della vicenda c’è Salvo, ragazzo di appena undici anni che vive in un piccolo paese del Trentino insieme agli zii. Nel giorno della sua prima comunione compare Vincenzo, padre di Salvo, che per sette anni è stato in prigione. Ora che l’uomo ha scontato la sua pena, è tornato dal figlio per cercare di ricucire lo strappo e per cercare di riallacciare il rapporto. Un’impresa per nulla facile ma, alla fine, Vincenzo convince il figlio a scendere in Puglia, sua terra di origine, con l’intenzione di appianare le divergenze, e di raccontare il motivo per il quale, ben sette anni prima, l’uomo è stato portato via dalle forze dell’ordine. Il ladro di giorni cerca di raccontare i rapporti tra genitori figli con garbo e con un tratto dolce e istintivo. Come sempre, Riccardo Scamarcio spicca come attore versatile in un cast di volti poco conosciuti.

Prima del film c’è l’omonimo romanzo: le curiosità

Il soggetto de Il ladro di giorni ha vinto il Premio Solinas nel 2007 ed è (vagamente ispirato) all’omonimo libro di Guido Lombardi (qui nelle vesti di regista) pubblicato nella collana di narrativa generale di Feltrinelli. Per il ruolo di Vincenzo, Riccardo Scamarcio è stato candidato ai Ciak d’oro come migliore attore protagonista senza, però, vincere l’ambito premio. Descritto dalla stampa come "un thriller dell’anima", Il ladro dei giorni si è difeso molto bene al box office, ed è stato uno degli ultimi film italiani che sono arrivati al cinema prima del blocco a causa Covid. Inoltre, il romanzo di riferimento non differisce poi così tanto dal film, regalando al lettore una visione quasi speculare alla pellicola arrivata nelle sale.