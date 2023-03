Quentin Tarantino - Svelato il titolo del decimo (ed ultimo?) film del regista

News Cinema

The Hollywood Reporter ha rivelato in esclusiva il titolo e i primi dettagli del decimo lungometraggio dei Quentin Tarantino, che dovrebbe essere l'ultimo della sua carriera.

Quentin Tarantino è finalmente al lavoro sul suo prossimo progetto - che, ricordiamo, dovrebbe essere l'ultimo della sua carriera. Stando a The Hollywood Reporter il decimo lungometraggio del regista dovrebbe intitolarsi The Movie Critic e, sempre secondo alcuni rumor, la produzione dovrebbe cominciare il prossimo autunno. Il regista di cult del calibro de Le iene, Pulp Fiction, Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2 e Bastardi senza gloria sarebbe quindi pronto a ritirarsi dalla regia.

The Movie Critic - I primi dettagli del 10° film di Tarantino

Attualmente Tarantino non ha ancora trovato la casa di produzione che si occuperà del progetto, ma lo script è stato già sottoposto al vaglio di alcuni possibili finanziatori, fra cui spicca Sony Pictures - già dietro la distribuzione di C'era una volta a...Hollywood. The Movie Critic - di cui non si conoscono ancora i dettagli della trama - dovrebbe essere ambientato negli anni '70 ed avere una protagonista femminile. Secondo le fonti del The Hollywood Reporter la pellicola potrebbe dunque trattare la storia di Pauline Kael, giornalista e critica cinematografica fra le più influenti di tutti i tempi. Scomparsa nel 2001, Kael ha sempre portato avanti rapporti molto burrascosi con i suoi colleghi e con i registi. Negli anni '70 ha poi ottenuto l'incarico di consulente della Paramount - posizione che accettò su consiglio di Warren Betty - contribuendo alla definizione della "Nuova Hollywood" e alla realizzazione di alcuni cult, fra cui Gangster Story (Bonnie and Clyde). Kael ha inoltre scritto numerosi romanzi e saggi.

Tarantino non hai mai nascosto il suo interesse e la sua ammirazione per la figura di Pauline Kael, divenuta un punto di riferimento di Hollywood proprio negli anni '70 - decade in cui, secondo alcuni rumor, sarà ambientato il film. La sua ultima raccolta di saggi, Cinema Speculation, è infatti dichiaratamente ispirata al lavoro della giornalista. Il regista, quindi, sarebbe pronto a chiudere la propria carriera da regista - ha sempre dichiarato di volersi ritirare dopo il decimo film, possibilmente a 60 anni - per dedicarsi alla stesura di opere teatrali o serie tv. Attualmente la sua filmografia è composta infatti da 9 titoli (considerando Kill Bill un film unico) e The Movie Critic potrebbe quindi completare il disegno del cineasta. Non resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti sulla trama e sul cast, certi che la pellicola sarà una delle uscite più interessanti della prossima stagione cinematografica.