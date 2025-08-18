Quentin Tarantino sul perché ha cestinato The Movie Critic. E su David Fincher: "Perfetto per C'era una volta a Hollywood"

News Cinema

Quentin Tarantino ha svelato perché ha deciso di non realizzare più The Movie Critic e perché, secondo lui, David Fincher è il regista perfetto per il sequel di C'era una volta a Hollywood.

Quentin Tarantino ha rotto il silenzio su The Movie Critic, suo ultimo film, e sul perché ha deciso di annullare il progetto. La pellicola sarebbe dovuta essere l'ultima del regista, come rivelato da Tarantino, ma poco dopo l'annuncio, il film è stato cestinato. Il regista di Kill Bill e Bastardi senza gloria è anche tornato a parlare dell'atteso sequel di C'era una volta a Hollywood, la cui regia è stata affidata a David Fincher: la notizia che il sequel non avrebbe avuto la firma di Tarantino aveva sorpreso i fan, ma il regista ha spiegato perché ha rinunciato alla regia del film.

Quentin Tarantino svela perché ha cestinato The Movie Critic

Poco dopo il successo di C'era una volta a Hollywood, si erano diffuse voci sul decimo e ultimo film di Quentin Tarantino. La pellicola si sarebbe chiamata The Movie Critic e avrebbe seguito un critico cinematografico che scriveva per una rivista pornografica negli anni '70. Le notizie sul film erano poche e per nulla sicure, ma pochi mesi dopo l'annuncio, era arrivata la conferma che il regista aveva deciso di cancellare il progetto, che avrebbe riportato al cinema diversi personaggi dei vecchi film di Tarantino in versioni fittizie di sé stesse. Tra i nomi che erano iniziati a circolare per il possibile cast c'erano quelli di Paul Walter Hauser e Tom Cruise.

Intervistato da podcast The Church of Tarantino, il regista ha rivelato quali sono i motivi che l'hanno spinto a cestinare il film. Quentin Tarantino ha raccontato che oltre a ritenere che la trama e l'ambientazione del film fossero troppo simili a C'era una volta Hollywood, temeva anche di annoiare il pubblico con un film su un critico cinematografico:

"Non ero entusiasta di realizzare ciò che avevo scritto in pre-produzione. Con The Movie Critic non c'era niente da capire, sapevo già come realizzare la Hollywood degli anni '70, era troppo simile al mio ultimo film. La cosa di The Movie Critic è che mi piace molto, davvero tanto. Ma presentava anche una sfida: 'Posso prendere il mestiere più noioso del mondo e farne il soggetto per un film?'. Chi vuole vedere un film su un critico cinematografico? Chi vuole vedere un film intitolato The Movie Critic? Questo era il test. Se posso davvero fare un film o uno show televisivo su qualcuno che guarda davvero film interessanti, questo è un risultato. E penso di averlo fatto"

C'era una volta a Hollywood, per Quentin Tarantino, David Fincher è la scelta migliore

Nel podcast, il regista ha anche affrontato cosa lo ha spinto a rinunciare alla regia del sequel di C'era una volta a Hollywood e perché, a suo dire, David Fincher è la scelta migliore per dirigere il film. La sceneggiatura reca la firma di Tarantino, che ha ammesso che aveva deciso di non dirigere il film perché non voleva che il suo ultimo film fosse un sequel e anche perché desiderava che il film rappresentasse una sfida per lui, un territorio del tutto inesplorato:

"Adoro questa sceneggiatura, ma sto ancora camminando sullo stesso terreno che ho già percorso. Mi ha semplicemente disgustato. In quest'ultimo film, devo non sapere cosa sto facendo di nuovo. Devo essere in un territorio inesplorato"

Sulla presenza di David Fincher come regista, Quentin Tarantino ha poi ammesso: "Penso che io e David Fincher siamo i due migliori registi. Quindi, l'idea che David Fincher voglia effettivamente adattare il mio lavoro a me mostra un livello di serietà nei confronti del mio lavoro che penso debba essere preso in considerazione". Al momento, oltre alla presenza di Brad Pitt, che riprende il ruolo di Cliff Booth, non è ancora stato rivelato chi tornerà nel cast, né è stata rivelata una possibile data di uscita per la pellicola.