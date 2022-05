Quentin Tarantino, in arrivo il suo saggio "Cinema Speculation"

News Cinema

"Cinema Speculations" sarà una via di mezzo tra lezioni di cinema, analisi di film e aneddotica: Quentin Tarantino pubblicherà il suo secondo libro per la Harper Books, dopo il romanzo basato su "C'era una volta... a Hollywood".

Non è solo uno degli autori più apprezzati del cinema contemporaneo: Quentin Tarantino, lo sappiamo tutti, è anche uno storico della settima arte, un cinefilo che gli appassionati come lui ascolterebbero parlare per ore su film, classici e meno classici. Ebbene, non ci sarà bisogno di ascoltarlo, perché il 25 ottobre negli Usa sarà pubblicato "Cinema Speculation", il suo secondo libro per la Harper Books. Di cosa si tratta?

[foto di Tarantino a cura di Gage Skidmore, da Wikimedia Commons] Leggi anche Justified: Quentin Tarantino in trattativa per dirigere il revival City Primeval

Cinema Speculation, Quentin Tarantino parla di cinema in un saggio

S'intitolerà "Cinema Speculation" il saggio che Quentin Tarantino ha scritto per la Harper Books, che lo metterà in vendita nella sua versione in inglese dal 25 ottobre. È il secondo volume del suo accordo con la casa editrice, dopo "C'era una volta a Hollywood", basato sul suo ultimo omonimo film e portato in Italia da La Nave di Teseo. Non sappiamo ancora se sarà quest'ultimo editore a tradurre per noi "Cinema Speculation", ma nel frattempo leggiamo dalla sinossi della Harper Books di cosa si tratterà. Risposta breve: è un incrocio tra saggio, analisi di film e aneddotica.

Per anni Quentin Tarantino ha suggerito nelle interviste che sarebbe passato a scrivere libri sui film. Adesso, con "Cinema Speculation", è arrivato quel momento, e il risultato è tutto quello che i suoi appassionati fan - e tutti gli amanti del cinema - hanno sempre sognato. Costruito intorno a film americani fondamentali degli anni Settanta, tutti visti da lui quand'era all'epoca uno spettatore giovanissimo, questo libro è tanto intellettualmente rigoroso e profondo, quanto brioso e divertente. Allo stesso tempo critica cinematografica, teoria del cinema, cronaca e meravigliosa storia personale, è tutto scritto con il peculiare riconoscibile stile di QT, con un raro punto di vista sul cinema, possibile solo da parte di uno dei più grandi professionisti di questa forma d'arte.