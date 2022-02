Justified: Quentin Tarantino in trattativa per dirigere il revival City Primeval

News Serie TV

La serie riunirebbe Tarantino con l'attore di C'era una volta... a Hollywood Timothy Olyphant.

Quentin Tarantino potrebbe tornare a dirigere una serie tv diciassette anni dopo CSI. Secondo Deadline, il regista premio Oscar è impegnato in una trattativa con FX, Sony Pictures Television e FX Productions per dirigere Justified: City Primeval, revival dell'acclamato crime drama con Timothy Olyphant basato sulle storie dell'agente federale Raylan Givens scritte da Elmore Leonard.

Cosa sappiamo di Justified: City Primeval

Scritta dagli sceneggiatori di Justified Dave Andron e Michael Dinner, e da loro prodotta a livello esecutivo con Olyphant e l'ideatore di quest'ultima Graham Yost, City Primeval porta sullo schermo una storia ispirata dal romanzo di Leonard Sfida a Detroit, il cui protagonista non è Raylan ma il detective della omicidi Raymond Cruz. Ancora a Miami, dove si è trasferito nel finale di Justified, Raylan è un anacronismo ambulante che bilancia la sua vita come agente federale con le sue responsabilità come padre part-time della figlia quattordicenne, Winona. I suoi capelli sono più grigi, il suo cappello è più ammaccato e la strada davanti a lui è diventata improvvisamente molto più corta di quella alle sue spalle.

Un incontro casuale su una desolata autostrada della Florida porta Raylan a Detroit, dove incontra Clement Mansell, Il Selvaggio dell'Oklahoma come lo chiamano tutti, un violento e sociopatico che, sfuggito alle grinfie dei migliori di Detroit già una volta, mira a farlo di nuovo. L'avvocato di Mansell, Carolyn Wilder, originaria di Motor City (come viene soprannominata Detroit), ha tutte le intenzioni di rappresentare il suo cliente, sebbene si ritrovi in trappola tra un agente e un criminale, ma sa come fare il proprio gioco. In rotta di collisione nel classico stile Elmore Leonard, non ci resta che attendere l'arrivo in tv per scoprire chi ne uscirà vivo.

Quentin Tarantino, Timothy Olyphant e Elmore Leonard

Se confermato alla regia, City Primeval riunirebbe Tarantino con Olyphant dopo aver lavorato insieme nel film più recente del regista, C'era una volta... a Hollywood. Inoltre, Tarantino ha una sorta di devozione per il lavoro di Leonard. Nel corso della sua carriera ha opzionato i diritti di diverse opere dello scrittore e ha parlato della possibilità di dirigere un film tratto da Forty Lashes Less One del 1972, uno dei pochi mai adattati per il grande o piccolo schermo.