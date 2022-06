Quentin Tarantino e Roger Avary 40 anni dopo riformano il team del Video Archives per un podcast sul cinema

News Cinema

Conosciutisi come commessi alla videoteca Video Archives di Los Angeles, Quentin Tarantino e Roger Avary condivisero l'Oscar per la sceneggiatura di Pulp Fiction. 40 anni dopo ripetono l'esperienza per un podcast su Stitcher dove commenteranno i loro film preferiti.

C'erano una volta, nel 1983, due ragazzi che lavoravano in un negozio di videonoleggio a Manhattan Beach chiamato The Video Archives, dove vedevano una marea di film spesso misconosciuti (ma anche capolavori europei), ne discutevano tra di loro e li consigliavano ai clienti. Quei due si chiamavano Quentin Tarantino e Roger Avary e dodici anni dopo avrebbero condiviso un Oscar per la sceneggiatura di Pulp Fiction. Le loro strade artistiche si sono divise da tempo, ma i due sono rimasti sempre in contatto e oggi ripeteranno l'esperienza giovanile in un podcast chiamato The Video Archives Podcast, che avrà la sua premiere su Stitcher il 19 luglio.

The Video Archives Podcast: Tarantino e Avary parlano di cinema

Se capite l'inglese qua sotto trovate un audiotrailer che anticipa alcuni dei film di cui Quentin Tarantino e Roger Avary parleranno nel podcast che si potrà ascolare su Stitcher, Apple, Spotify e dovunque sia disponibile. Si tratta di film rigorosamente in videocassetta posseduti dai due, altrimenti... non contano. Prima di arrivare a fare cinema, Tarantino e Avary erano vere e proprie celebrità locali per la loro enciclopedica conoscenza dei film, dai classici grindhouse ai film d'essai. e nel 1995, quando The Video Archives chiuse i battenti perché le VHS erano ormai superate, Tarantino acquistò e ricostruì l'intero negozio a casa sua. Nel podcast, come sentite, i due parleranno di film come Dark Star di John Carpenter ("un film che è quasi un graphic novel"), del bizzarro Agente 007, Moonraker: Operazione spazio, di La mano del diablo (Demonoid), horror messicano del 1981, de Il segno della vendetta (Messenger of Death), action con Charles Bronson del 1988 e anche del fantastico Piranha di Joe Dante.

The Video Archives Podcast è prodotto da Josh Richmond e Gala Avary. figlia di Roger. Questa la dichiarazione congiunta rilasciata in merito da Quentin Tarantino e Roger Avary:

Non avremmo mai immaginato che 30 anni (sic) dopo aver lavorato insieme dietro la cassa al Video Archives, ci saremmo ritrovati a fare la stessa identica cosa che facevamo allora: a parlare appassionatamente dei film in VHS. Guardare i film è quello che allora ci ha fatti incontrare e diventare amici, ed è il nostro amore per il cinema che ci fa di nuovo incontrare oggi. Perciò siamo circondati della collezione originale del Video Archives, dove entrambi abbiamo lavorato prima di diventare famosi registi, e abbiamo fatto un viaggio indietro nel tempo dell'epoca d'oro dei VHS. Adoriamo parlare di film e vogliamo darvi il benvenuto nel Video Archives Podcast per passare del tempo con noi e con la nuova impiegata degli Archives, Gala, e scoprire le gemme nascoste sui nostri scaffali.

(foto di Quentin Tarantino di Joan Hernandez Mir, Wikimedia Commons, 2019. Foto di Roger Avary da Wikimedia Commons, 2010)