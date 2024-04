Quella volta in cui Jodie Foster disse a Robert Downey Jr. di darsi una regolata con alcool e droga

News Cinema

Jodie Foster ha raccontato di aver detto a Robert Downey Junior di essere molto preoccupata per il suo eccessivo consumo di alcool e droga. Mel Gibson, invece, lo ringrazierà in eterno per averlo sostenuto dopo l’arresto.

Ora che ha vinto un Oscar per Oppenheimer e soprattutto dopo la trilogia di Iron Man e i vari Avengers, Robert Downey Jr. è indiscutibilmente un'icona, una delle star più amate dal pubblico giovane, con cui comunica moltissimo attraverso i social. Tuttavia, se ben ricordate, c'è stato un tempo in cui l'attore non se la passava troppo bene e a Hollywood nessuno voleva lavorare con lui. All'epoca, il Tony Stark della Marvel faceva uso pesante di droghe e alcool, e gestirlo su un set non era certo impresa facile.

Di questo periodo fosco e molto doloroso per lo stesso Robert, ha parlato Jodie Foster in un'intervista rilasciata a Esquire. L'argomento di cui si dibatteva era il suo secondo film da regista, la commedia del 1995 A casa per le vacanze.

Quando Jodie Foster ha detto a Robert Downey Jr.: "Fai attenzione!"

In A casa per le vacanze, Robert Downey Jr. era il simpatico fratello della protagonista, interpretata da Holly Hunter. Quest'ultima faceva la parte di una quarantenne che tornava dai suoi genitori a Baltimora in occasione del Giorno del Ringraziamento. Il film aveva davvero un cast all star, di cui facevano parte anche Anne Bancroft, Claire Danes, Geraldine Chaplin e David Strathairn. Jodie Foster aveva quindi di che stare tranquilla. Ecco perché ebbe modo di osservare Downey Jr, che l’anno seguente sarebbe stato arrestato per possesso di eroina, cocaina e di un'arma da fuoco per fortuna scarica.

A Esquire l'attrice e regista ha raccontato che a un certo punto si è avvicinata a Robert e gli ha detto:

Guarda, non potrei essere più contenta di quello che hai dato a questo film, ma ho paura di ciò che potrebbe succedere dopo. Al momento sei incredibilmente bravo a gestire le tue dipendenze, ma il tuo equilibrio è molto precario e non so dirti come finirà per te.

Poi Jodie Foster ha detto al giornalista che la intervistava:

La cosa interessante di lui era la sua genialità. Aveva più creatività lui nel suo dito mignolo di quanta potrò mai averne io in tutta la vita. Purtroppo, non sapeva cosa fosse la disciplina. Era talmente fuori che rischiava di affossare il suo talento e fare un macello.

Pochi mesi dopo, come già detto, l'attore venne arrestato e condannato a 3 anni di libertà vigilata, mentre l’anno seguente, per non essersi presentato a un test tossicologico, scontò 4 mesi di prigione. Nel '99 ne saltò un altro e venne condannato a 3 anni di reclusione. Downey Jr. rimase in carcere per 15 mesi e poi uscì, per essere nuovamente arrestato 4 mesi dopo per possesso di droga. A quel punto Hollywood gli voltò le spalle, e nel momento in cui l'ex Presidente della Marvel David Maisel lo volle per Iron Man, il suo consiglio di amministrazione pensò che fosse un pazzo a mettere il futuro della compagnia nelle mani di un tossico.

Nel 2022, Maisel commentò l’accaduto dicendo:

Li ho aiutati a capire quanto fosse fantastico per il ruolo. Eravamo certi che fosse pulito e che lo sarebbe rimasto.

Mel Gibson deve la sua "riabilitazione" a Robert Downey Jr.

A parlare di Robert Downey Jr., e sempre a Esquire, è stato anche Mel Gibson, che ha trovato in lui un amico nel momento forse più difficile della propria vita, e cioè quando fu arrestato dalla polizia in stato di ebbrezza e fece commenti antisemiti:

Ero seduto sul sedile posteriore di un’auto della polizia e ho detto cose stupide, e all’improvviso sono finito sulla lista nera.

Due anni dopo Robert Downey Jr. ha invitato Mel Gibson a una premiazione e lo ha difeso pubblicamente, o meglio ha cercato di riabilitarlo agli occhi della gente. Il buon Mel non lo ha mai dimenticato.